پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجان شرقی گفت: ظرفیتهای شهرستانهای مرند برای توسعه صنایع و حمایت از سرمایه گذاران باید بهطور کامل فعال شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در بازدید از کارخانه تولید کاشی و سرامیک، کارخانه تولید بلوک و پانل مسلح بتنی سبک گازی و کارخانه تولید لوله و پروفیل که در دفاع مقدس ۱۲ روزه دچار آسیب شده بودند با اشاره به ظرفیتهای گسترده شهرستان مرند در حوزه تولید و صنعت افزود: این شهرستان از زیرساختهای مناسب و نیروی انسانی توانمند برخوردار است و باید با توسعه صنایع تبدیلی و حمایت از سرمایهگذاران، زمینه شکوفایی کامل این ظرفیتها فراهم شود.
وی گفت: تیم مدیریتی خوبی در شهرستان مرند شکل گرفته و همدلی و همکاری مطلوبی میان فرماندار، نماینده مجلس و امام جمعه و سایر مسئولان برقرار است.
سرمست با بیان اینکه ظرفیت شهرستان مرند برای توسعه صنعتی بالاست افزود: باید از این ظرفیت برای توسعه صنایع تبدیلی بهرهگیری شود تا ارزش افزوده محصولات تولیدی منطقه افزایش یابد.
استاندار آذربایجان شرقی توسعه زیرساختهای ارتباطی را از اولویتهای مهم استان دانست و ادامه داد: در آینده نزدیک شاهد بهرهبرداری از طرحهای زیرساختی مهم شهرستان از جمله آزادراه تبریز–صوفیان–شوردرق و اتوبان مرند–جلفا خواهیم بود که تأثیر قابلتوجهی در رونق اقتصادی شهرستان خواهد داشت.
سرمست با اشاره به طرحهای مهم در حال اجرا در شهرستان مرند اظهار کرد: مهمترین طرح استان آذربایجان شرقی انتقال آب ارس است. این طرح، یک مگاپروژه حیاتی برای کل استان محسوب میشود و تکمیل آن، نقش مهمی در تأمین آب شرب منطقه و شهرهای مسیر تا تبریز خواهد داشت.
وی به چالش ناترازی انرژی در استان اشاره کرد و افزود: نیروگاههای خورشیدی از جمله حوزههایی است که سرمایهگذاران در شهرستانهای جلفا و مرند بهصورت جدی در آن وارد شدهاند. ما از دستگاههای اجرایی خواستهایم نهایت همکاری را با سرمایهگذاران بخش خصوصی داشته باشند تا پروژهها بدون وقفه پیش برود.
سرمست همچنین با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاران و کارآفرینان گفت: واحدهای تولیدی مرند از اهمیت ویژهای برخوردارند و حمایت از آنها جزو برنامههای اصلی استان است. کارخانه کاشی و سرامیک مرند نیازمند نوسازی خط تولید است و سازمان صمت باید بررسیهای لازم را برای قرار گرفتن این واحد در طرح نوسازی صنایع انجام دهد.
وی افزود: با توجه به ناترازی انرژی و قطعیهای برق، تأمین سوخت مورد نیاز صنایع برای تداوم تولید ضروری است و نباید هیچ واحدی در این زمینه با مشکل مواجه شود.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: این واحد که در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه آسیب دیده بود، با تلاش کارکنان بازسازی و راهاندازی شده است. اکنون باید زمینه نوسازی تجهیزات و بهروزرسانی فناوری آن فراهم شود.
سرمست همچنین کارخانه فرآوری کائولن مرند (خاک چینی) را از واحدهای پیشرو استان دانست و اظهار کرد: این واحد با فناوری روز دنیا فعالیت میکند و لازم است مشکلات ارزی آن هرچه سریعتر برطرف شود.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی هم در این بازدید با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی گفت: مرند از ظرفیت بالایی در حوزه لجستیک برخوردار است و با وجود بیش از ۲۵ هزار دستگاه کشنده، نقش مهمی در حمل و نقل شمالغرب کشور ایفا میکند.
عزت الله حبیب زاده توجه دولت به طرحهای عمرانی نیمهتمام شهرستان را خواستار شد و افزود: اتمام این طرحها میتواند زمینهساز افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه شود.
وی با اشاره به کمبود منابع آبی در شهرستان خاطرنشان کرد: در آینده صنایع با چالش کمآبی روبهرو خواهند شد، از اینرو اجرای طرح انتقال آب ارس باید در اولویت دولت و استان قرار گیرد.
فرماندار مرند نیز با ارائه گزارشی از وضعیت تولید در شهرستان گفت: در حال حاضر ۷۲۰ واحد صنعتی و تولیدی در شهرستان مرند فعالیت دارند که ۱۵۰ واحد آن راکد یا غیرفعال است.
زاهد محمودی ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد مشکلات این واحدها مربوط به کمبود سرمایه در گردش و عدم تخصیص تسهیلات بانکی است.
وی با بیان اینکه چهار شهرک صنعتی در شهرستان مرند فعال است افزود: برای تسریع در روند حل مشکلات تولید، ضروری است بخشی از اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به شهرستان واگذار شود.