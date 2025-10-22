به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در ترکیب نهایی ملی‌پوشان کشورمان محمدمبین عظیمی جوان اول کشتی آزاد کردستان در وزن ۹۲ کیلوگرم برای کسب افتخاری دیگر در عرصه جهانی در این رقابت‌ها بروی تشک مسابقات می‌رود.

محمدمبین عظیمی پرافتخارترین کشتی‌گیر آزاد کار کردستان، دارنده مدال طلا در رده سنی نوجوانان و جوانان جهان، کسب سه نشان طلای متوالی پیکار‌های بین‌المللی جام جهان پهلوان تختی و مدال برنز مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ است.