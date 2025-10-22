پخش زنده
فرمانده انتظامی گیلان گفت: طرحهای حمایتی متعددی در حوزه مسکن، تعاونی و تسهیلات رفاهی برای ارتقای معیشت و منزلت پیشکسوتان و خانوادههای آنان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرمانده انتظامی گیلان در آیین تجلیل از پیشکسوتان فراجا در شهرستان لنگرود، از فعالیت بیش از دههزار بازنشسته انتظامی در این استان خبر داد و گفت: طرحهای حمایتی متعددی در حوزه مسکن، تعاونی و تسهیلات رفاهی برای ارتقای معیشت و منزلت پیشکسوتان و خانوادههای آنان در حال اجرا است.
سردار حسین حسنپور با قدردانی از خدمات سیساله بازنشستگان نیروی انتظامی افزود: پیام ارزشمند فرمانده کل انتظامی کشور خطاب به پیشکسوتان نشان میدهد که این قشر خدوم هرگز فراموش نشدهاند و قرار است از تجارب گرانبهای آنان در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای کلان فراجا بهره گرفته شود.
وی با بیان اینکه پیشکسوتان ما در دوران خدمت با ایثار، سلامت و اقتدار در مسیر حفظ ارزشها و تأمین امنیت نظام جمهوری اسلامی گام برداشتند و امروز نیز همچنان در کنار ما هستند گفت: بسیاری از آنان با تماسها و حضور خود در برنامهها اعلام میکنند «ما هنوز در خدمتیم»، و این روحیه برای مجموعه انتظامی مایه افتخار است.
فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به برنامهریزی فراجا برای بهرهگیری نظاممند از ظرفیت پیشکسوتان افزود: پیشنهاد تشکیل «سازمان سوم» با محوریت پیشکسوتان مطرح شده و در گیلان نیز این ساختار با حضور نیروهای مجرب شکل خواهد گرفت تا از ظرفیت فکری، تجربی و مدیریتی آنان بهرهمند شویم.
وی با بیان اینکه در گیلان بیش از ۱۰ هزار بازنشسته فراجا حضور دارند، گفت: این عزیزان در شهرها، روستاها، مساجد، پایگاههای بسیج و دیگر عرصههای اجتماعی فعالاند و علاوه بر مهارتهای تخصصی، در حوزههای فرهنگی و مدیریتی نیز منشأ اثر هستند.
فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به طرحهای در حال اجرا افزود: در بخش خدماترسانی، تسهیلات و وامهای ویژهای برای بازنشستگان پیشبینی شده و چند طرح در حوزه مسکن و تعاونیهای وابسته در حال اجراست.
امام جمعه لنگرود نیز در این مراسم ضمن قدردانی از تلاشهای نیروی انتظامی و پیشکسوتان این مجموعه گفت: امنیت امروز کشور مرهون فداکاری نیروهای انتظامی و جانفشانی شهداست و بازنشستگان این نهاد، ذخایر ارزشمند نظام هستند که تجربه و تعهد آنان باید چراغ راه نیروهای جوان باشد.
حجت الاسلام و السلمین مهدی نقوی افزود: هر جامعهای که قدر پیشکسوتان و شهیدان خود را بداند، آیندهای روشن خواهد داشت.
در پایان مراسم از تعدادی از خانوادههای شهدای فراجا و پیشکسوتان منتخب انتظامی شهرستان لنگرود با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل شد.