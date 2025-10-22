فعالیت بیش از ۱۰ هزار بازنشسته انتظامی در گیلان فعالیت بیش از ۱۰ هزار بازنشسته انتظامی در گیلان فعالیت بیش از ۱۰ هزار بازنشسته انتظامی در گیلان فعالیت بیش از ۱۰ هزار بازنشسته انتظامی در گیلان فعالیت بیش از ۱۰ هزار بازنشسته انتظامی در گیلان فعالیت بیش از ۱۰ هزار بازنشسته انتظامی در گیلان فعالیت بیش از ۱۰ هزار بازنشسته انتظامی در گیلان فعالیت بیش از ۱۰ هزار بازنشسته انتظامی در گیلان فعالیت بیش از ۱۰ هزار بازنشسته انتظامی در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرمانده انتظامی گیلان در آیین تجلیل از پیشکسوتان فراجا در شهرستان لنگرود، از فعالیت بیش از ده‌هزار بازنشسته انتظامی در این استان خبر داد و گفت: طرح‌های حمایتی متعددی در حوزه مسکن، تعاونی و تسهیلات رفاهی برای ارتقای معیشت و منزلت پیشکسوتان و خانواده‌های آنان در حال اجرا است.

سردار حسین حسن‌پور با قدردانی از خدمات سی‌ساله بازنشستگان نیروی انتظامی افزود: پیام ارزشمند فرمانده کل انتظامی کشور خطاب به پیشکسوتان نشان می‌دهد که این قشر خدوم هرگز فراموش نشده‌اند و قرار است از تجارب گران‌بهای آنان در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان فراجا بهره گرفته شود.

وی با بیان اینکه پیشکسوتان ما در دوران خدمت با ایثار، سلامت و اقتدار در مسیر حفظ ارزش‌ها و تأمین امنیت نظام جمهوری اسلامی گام برداشتند و امروز نیز همچنان در کنار ما هستند گفت: بسیاری از آنان با تماس‌ها و حضور خود در برنامه‌ها اعلام می‌کنند «ما هنوز در خدمتیم»، و این روحیه برای مجموعه انتظامی مایه افتخار است.

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به برنامه‌ریزی فراجا برای بهره‌گیری نظام‌مند از ظرفیت پیشکسوتان افزود: پیشنهاد تشکیل «سازمان سوم» با محوریت پیشکسوتان مطرح شده و در گیلان نیز این ساختار با حضور نیرو‌های مجرب شکل خواهد گرفت تا از ظرفیت فکری، تجربی و مدیریتی آنان بهره‌مند شویم.

وی با بیان اینکه در گیلان بیش از ۱۰ هزار بازنشسته فراجا حضور دارند، گفت: این عزیزان در شهرها، روستاها، مساجد، پایگاه‌های بسیج و دیگر عرصه‌های اجتماعی فعال‌اند و علاوه بر مهارت‌های تخصصی، در حوزه‌های فرهنگی و مدیریتی نیز منشأ اثر هستند.

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به طرح‌های در حال اجرا افزود: در بخش خدمات‌رسانی، تسهیلات و وام‌های ویژه‌ای برای بازنشستگان پیش‌بینی شده و چند طرح در حوزه مسکن و تعاونی‌های وابسته در حال اجراست.

امام جمعه لنگرود نیز در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروی انتظامی و پیشکسوتان این مجموعه گفت: امنیت امروز کشور مرهون فداکاری نیرو‌های انتظامی و جان‌فشانی شهداست و بازنشستگان این نهاد، ذخایر ارزشمند نظام هستند که تجربه و تعهد آنان باید چراغ راه نیرو‌های جوان باشد.

حجت الاسلام و السلمین مهدی نقوی افزود: هر جامعه‌ای که قدر پیشکسوتان و شهیدان خود را بداند، آینده‌ای روشن خواهد داشت.

در پایان مراسم از تعدادی از خانواده‌های شهدای فراجا و پیشکسوتان منتخب انتظامی شهرستان لنگرود با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل شد.