پخش زنده
امروز: -
برنامههای «مشاور»، «دکتر سلام»، «مثبت آموزش»، «مدهوش» و «طهرانشاط»، از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فصل دوم مجموعه تلویزیونی «مشاور»، به کارگردانی محمدحسین امانی و تهیهکنندگی سجاد اسدی از پنجشنبه اول آبان هر شب ساعت ۲۱:۱۵، از شبکه دو پخش خواهد شد.
فصل جدید این مجموعه در ۲۰ قسمت تولید شده و با نگاهی انسانی و اجتماعی، به بررسی مسائل روز خانواده ایرانی میپردازد. در این فصل، داستان از زاویه دید امیرحسین حسینی، روحانی جوانی روایت میشود که به عنوان مشاور خانواده در مسجد محلهای قدیمی در تهران مستقر است. هر قسمت به ماجرای یکی از مراجعان او میپردازد، قصههایی برگرفته از زندگی واقعی، پر از چالش، تردید و امید. «مشاور» در فصل تازهاش با تأکید بر نقش گفتوگو، همدلی و درک متقابل، تلاش دارد نگاهی صمیمی و واقعگرایانه به روابط انسانی و عاطفی در بستر خانواده ایرانی داشته باشد. در این مجموعه بازیگرانی، چون امیرحسین صدیق، مهران رجبی، نیلوفر شهیدی، شهین تسلیمی، خسرو شهراز، رحیم نوروزی و سیروس همتی ایفای نقش میکنند.
برنامه امروز «دکتر سلام»، با حضور یکی از چهرههای برجسته حوزه قلب و عروق، به بررسی علمی فشار خون و پیامدهای خطرناک آن برای سلامت قلب میپردازد.
در این برنامه که ساعت ۱۳، از شبکه آموزش پخش می شود، دکتر علی عباسی، فوقتخصص قلب و فلوشیپ اقدامات کمتهاجمی قلب، مهمان برنامه «دکتر سلام» خواهد بود.
دکتر عباسی ریاست بخش قلب بیمارستان دولتی شریعتی و از اعضای هیئتعلمی برجسته دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
این برنامه با موضوع «فشار خون» به بررسی علل، علائم و راههای پیشگیری و کنترل این بیماری مزمن میپردازد، بیماریای که از آن با عنوان «قاتل خاموش» یاد میشود و نقش مهمی در بروز حملات قلبی و مغزی دارد.
اجرای این قسمت را دکتر بهروز شکیبا بر عهده دارد.
برنامه امروز «مثبت آموزش»، با محوریت رشد و ساماندهی منابع آموزشی، به معرفی دستاوردها و برنامههای دفتر انتشارات و فناوری آموزشی وزارت آموزش و پرورش میپردازد.
در این برنامه که ساعت ۱۶:۳۰، از شبکه آموزش پخش میشود، مجید حیدری، عضو دبیرخانه ریاضی کشوری متوسطه اول، ابوذر حسامپور، معاون سازماندهی منابع آموزشی و تربیتی دفتر انتشارات و فناوری آموزشی و جواد هدایوند، رئیس گروه ساماندهی منابع مکتوب دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، حضور خواهند داشت.
در این گفتوگو موضوعاتی، چون نقش معاون سازماندهی منابع آموزشی در توسعه محتوای تربیتی، جشنوارههای رشد، و ساماندهی منابع مکتوب و دیجیتال آموزشی بررسی میشود.
علاقهمندان میتوانند از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۷۰۱ با برنامه در ارتباط باشند.
«مدهوش»، با محور آموزش هوش مصنوعی برای نوجوانان به فصل دوم رسید.
فصل دوم برنامه تلویزیونی «مدهوش» با محوریت آموزش کاربردی هوش مصنوعی و نگاه حل مسأله برای نوجوانان، در ۳۰ قسمت ۳۰ دقیقهای تولید شده است. این برنامه هم اکنون در حال پخش از شبکه آموزش است.
هر قسمت از این برنامه در دو بخش اصلی طراحی شده است. این فصل تلاش دارد مفاهیم پیچیده هوش مصنوعی را به زبان ساده و قابل فهم برای نسل آینده کشور ترجمه کند.
برنامه «مدهوش»، روزهای فرد ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه آموزش پخش میشود.
برنامه زنده و شاد «طهرانشاط»، این هفته به موضوع «سلامتی و شادابی» و همچنین مرور خاطرات برنامههای ماندگار شبکه تهران میپردازد.
برنامه «طهرانشاط»، جمعه، دوم آبان، با موضوع «سلامتی و شادابی» و مرور خاطرات سه دهه فعالیت گروه «تهران و شهروندی» پخش خواهد شد. در این برنامه، «سونیا پوریامین» و «سید شهیار سعیدنیا»، دو مجری پیشکسوت و «علی مروی»، مجری برنامه «تهران ۲۰» حضور خواهند داشت.
این برنامه به تهیهکنندگی میلاد حقپرست و اجرای سید مرتضی حسینی و حمید ترابیان، علاوه بر گفتوگوی صمیمی با مهمانان، شامل بخشهای نمایشی با حضور خشایار راد و مرضیه صدرایی و بخش های متنوع دیگر است.
برنامه «طهرانشاط» کاری از گروه خانواده و کودک شبکه تهران است که هر هفته جمعهها، ساعت ۱۰ به مدت ۹۰ دقیقه از این شبکه پخش میشود.