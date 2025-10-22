مدیر حقوقی یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور گفت: نخستین کارگاه آموزشی جرایم علیه میراث‌فرهنگی به منظور ارتقای سطح دانش کارکنان یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید محمد بحرینی امروز در حاشیه برگزاری نخستین کارگاه آموزشی جرایم علیه میراث‌فرهنگی و پیشگیری و مقابله با قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی در مازندران با بیان اینکه این کارگاه به منظور ارتقای سطح دانش کارکنان یگان حفاظت میراث‌فرهنگی مازندران برنامه‌ریزی شده است، گفت : تمامی قوانین و مقررات حاکم بر میراث‌فرهنگی در این دوره تشریح شد.

مدیر حقوقی یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به آشنایی شرکت‌کنندگان در این دوره با راه‌های پیشگیری و مقابله با قاچاق اموال فرهنگی تاریخی اشاره و بر جلب مشارکت‌های اجتماعی و ایجاد امنیت به عنوان یک مسئولیت اجتماعی در حوزه حفاظت و صیانت از میراث‌فرهنگی، تاکید کرد.

بحرینی حفاظت از میراث‌فرهنگی را مسئولیت اجتماعی همه مردم برشمرد و گفت : حفاظت از آن موجب تداوم ریشه‌های فرهنگی، انتقال دانش و تجربه به نسل‌های آینده، تقویت حس همبستگی ملی و جذب گردشگر در یک منطقه را در پی دارد.

مدیر حقوقی یگان حفاظت کشور از میراث‌فرهنگی به عنوان سرمایه‌های ارزشمند انسانی و معنوی کشور یاد کرد.

کارگاه آموزشی جرائم علیه میراث فرهنگی با حضور مدیر حقوقی یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور و اعضای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران برگزار شد.