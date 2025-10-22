پخش زنده
هفتمین دوره رقابتهای المپیاد استعدادهای برتر در بخش دختران با قهرمانی تیم تهران و نایب قهرمانی فارس به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عنوان قهرمانی این دوره از رقابتهای المپیاد با کسب ۳۴ مدال طلا، ۲۱ نقره و ۲۸ برنز (مجموع ۸۳ مدال) از آن استان تهران شد.
استان فارس با ۱۶ مدال طلا، ۱۳ نقره و ۱۵ برنز (مجموع ۴۴ مدال) در جایگاه دوم قرار گرفت و استان اصفهان نیز با ۱۵ مدال طلا، ۱۳ نقره و ۱۸ برنز (مجموع ۴۴ مدال) به رتبه سوم رسید.
این مسابقات با حضور ۴ هزار و ۵۰۰ ورزشکار از سراسر کشور در رده سنی نوجوانان به مدت یک هفته (از ۲۲ تا ۲۹ مهر) در ۲۶ استان برگزار شد
دوچرخه سواری، رویینگ، کبدی، تکواندو، جوجیتسو، تیراندازی، هنرهای رزمی ترکیبی (MMA)، شنا، کوراش، سنگنوردی، بسکتبال، ووشو، کاراته، شطرنج، تنیس روی میز، والیبال، هاکی، هندبال، دوومیدانی، اسکیت، موی تای، ورزشهای دوگانه، جودو، بدمینتون، گلف، قایقرانی، تیراندازی با کمان و شمشیربازی رشتههایی بودند که در فهرست برگزاری هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر قرار داشتند.
این رقابتها با هدف کشف و پرورش استعدادها ونخبههای ورزش کشور از سوی وزارت ورزش ورزش و جوانان و ادارههای کل ورزش و جوانان استانها برگزار شد.
رئیس گروه ورزش بانوان استان اظهار داشت: از مجموع ۲۸ رشته ورزشی ابلاغشده در بخش بانوان، فارس در ۲۴ رشته حضور یافتند که شامل دوچرخهسواری، کبدی، تکواندو، جوجیتسو، تیراندازی، ورزشهای رزمی، شنا، کوراش، سنگنوردی، بسکتبال، ووشو، کاراته، شطرنج، تنیس روی میز، والیبال، هندبال، دو و میدانی، اسکیت، کیکبوکسینگ، مویتای، دوگانه (دوچرخهسواری و دو و میدانی)، جودو، بدمینتون، گلف، روئینگ، قایقرانی آبهای آرام، تیراندازی با کمان و شمشیربازی است.
المپیاد ورزشی استعدادهای برتر در بخش پسران هم ازدیروز آغاز شده و تا ۴ آبان ماه ۲۸ استان در حال برگزاری است.