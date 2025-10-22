رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور گفت: نخستین مرحله نمونه‌برداری به‌منظور پایش کیفی آب و رسوبات کف مخزن سد مارون بهبهان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین هوشمند اظهار داشت: اولین مرحله نمونه‌برداری به‌منظور پایش کیفی آب و رسوبات کف مخزن سد مارون بهبهان پس از اجرای آزمایشی پرورش ماهی در قفس با حضور کارشناسانی از پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور، سازمان آب و برق خوزستان، ادارات شیلات و محیط‌زیست بهبهان انجام شد.

وی افزود: در این مرحله، تیم فنی پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور اقدام به جمع‌آوری نمونه‌هایی از آب و رسوبات کف مخزن کرد تا وضعیت کیفی منابع آب را ارزیابی کنند و اثرات احتمالی اجرای پایلوت پرورش ماهی در قفس را موردبررسی قرار دهد.

هوشمند تصریح کرد: هدف اصلی این پایش، تضمین حفظ سلامت اکوسیستم آبی، جلوگیری از آلودگی‌های محتمل و ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی طرح است.

رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور ضمن ابراز امیدواری از نتایج ابتدایی این پایش، بر لزوم استمرار پایش‌های کیفی و انجام ارزیابی‌های زیست‌محیطی دوره‌ای تأکید کرد.

همچنین مقرر شد نتایج این مرحله از پایش به‌صورت منظم گزارش و در ظرف زمانی مشخصی ارائه شود تا تصمیم‌گیری‌های آتی در ارتباط با طرح پرورش ماهی در قفس به‌درستی انجام پذیرد

لازم بذکر است این طرح با هماهنگی و مشارکت سازمان آب و برق خوزستان به‌عنوان آزمایشی برای تبیین شیوه‌های بهینه پرورش ماهی در محیط‌های آبی سطحی و مدیریت بهینه منابع آبی با ظرفیت عملیاتی ۴۰۰ تن در تابستان سال جاری شروع شده است