وزیر نفت در آستانه برگزاری بیست‌وهفتمین نشست وزارتی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز در دوحه، با هدف گسترش نقش ایران در بازار جهانی انرژی، درباره گسترش همکاری‌های دوجانبه با کشورهای صادرکننده گاز گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت امروز (چهارشنبه، ۳۰ مهر) در دیدار با اکپریکپه اکپو، با وزیر منابع گازی نیجریه درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های گاز، پتروشیمی و انتقال فناوری، همچنین تبادل دیدگاه‌ها درباره تحولات بازار جهانی انرژی رایزنی کرد.

نیجریه، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام و دارنده ذخایر قابل‌توجه گاز طبیعی در قاره آفریقا، یکی از اعضای اصلی سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) و همچنین عضو مجمع کشور‌های صادرکننده گاز است. این کشور نقش مهمی در تأمین انرژی جهانی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه گاز ایفا می‌کند.

رایزنی وزیران نفت ایران و لیبی درباره همکاری‌های انرژی

همچنین در ادامه این سفر وزیر نفت در دیدار با خلیفه رجب عبدالصادق، وزیر نفت و گاز لیبی و رئیس بیست‌وهفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف)، با اشاره به کشف ذخایر جدید گاز در ایران، خواستار گسترش همکاری‌های فنی و سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌های گاز، پتروشیمی و زیرساخت‌های انرژی شد.

لیبی از اعضای باسابقه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و عضو اصلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز به‌شمار می‌رود و به‌عنوان یکی از بازیگران اثرگذار در تحولات بازار انرژی منطقه، جایگاهی مهم و راهبردی دارد.

دیدار وزیر نفت با وزیر انرژی و معادن الجزایر

همچنین وزیر نفت در دیدار با محمد عرقاب، وزیر انرژی و معادن الجزایر با قدردانی از مواضع اصولی الجزایر در حمایت از ملت‌های مظلوم و محکومیت حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی، بر اشتراک دیدگاه‌های دو کشور در زمینه استقلال‌طلبی و همکاری‌های سازنده در حوزه انرژی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در بخش انرژی، از وزیر انرژی و معادن الجزایر برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز کشور دعوت کرد.

وزیر انرژی و معادن الجزایر در این دیدار با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه نفت و گاز، این دستاورد‌ها را مایه مباهات و افتخار دانست و خواستار تعمیق همکاری‌ها در حوزه انرژی میان تهران و الجزیره شد.

الجزایر به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده گاز در قاره آفریقا و عضو مؤسس مجمع کشور‌های صادرکننده گاز، جایگاهی راهبردی در بازار جهانی انرژی دارد و از شرکای فعال ایران در همکاری‌های چندجانبه انرژی محسوب می‌شود. تولید گاز این کشور در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۰۵ میلیارد مترمکعب بوده که نزدیک به نیمی از این رقم به صادرات از طریق خط لوله و یا ال‌ان‌جی اختصاص داشته است.

آینده انرژی نیازمند نسل جدید نیروهای متخصص است

همچنین وزیر نفت در دیدار با سعد الکعبی وزیر انرژی قطر اظهار کرد: ایران و قطر همواره روابط نزدیک و برادرانه‌ای در حوزه انرژی داشته‌اند و بر توسعه همکاری‌های دوجانبه و تداوم تعاملات سازنده در بخش انرژی تأکید می‌کنیم.

وی با اشاره به تحولات ساختاری در بازار جهانی انرژی گفت: جهان انرژی در حال ورود به مرحله‌ای تازه است که نیازمند نسل جدیدی از نیرو‌های متخصص آشنا با صنعت نفت و گاز و سازوکار‌های بین‌المللی آن است.

پاک‌نژاد همچنین بر اهمیت همفکری کشور‌های عضو مجمع برای انتخاب دبیرکل جدید و حرکت به‌سوی تبدیل مجمع به سازمانی مؤثر در عرصه انرژی جهانی تأکید کرد.

در این دیدار، وزیر انرژی قطر، ضمن خوش‌آمدگویی به وزیر نفت، از گسترش روابط دوجانبه در حوزه‌های مختلف انرژی استقبال کرد و خواستار تعمیق همکاری‌ها میان دو کشور دوست و برادر شد.

بیست‌وهفتمین نشست وزارتی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) فردا (پنجشنبه، یکم آبان) با حضور وزیران و مقام‌های عالی‌رتبه کشور‌های عضو در دوحه، پایتخت قطر برگزار می‌شود.