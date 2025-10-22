پخش زنده
امروز: -
مراسم دانش آموختگی خلبانان هواپیمای اف ۴ دوره خلبان شهید حسین یزداندوست همدانی در پایگاه هوایی شهید محمد نوژه با حضور فرمانده نیروی هوایی ارتش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی به آمادگی این نیروی هوایی اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در سخنان خود به هرچه قوی تر شدن کشور تاکید میکنند و این قوی تر شدن علاوه بر عرصه نظامی در دیگر عرصهها همانند اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.
استاندار همدان نیز در این مراسم با اشاره به همبستگی مردم و نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه افزود: استان همدان به دلیل موقعیت استراتژیکی که دارد همیشه از زمان انقلاب و تا الان مورد تهدید دشمنان بوده است و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از ساعات ابتدایی مورد حمله قرار گرفت و تا آخرین ساعات ادامه داشت.
حمید ملانوریشمسی تأکید کرد: نیروهای مسلح در کنار مردم خوب ایستادگی کردند و شهدایی نیز تقدیم انقلاب کردیم و رژیم صهیونیستی که با حمایت خیلی از کشورها بود را شکست دادیم.
مهدی کرمی، فرمانده پایگاه هوایی شهید نوژه هم گفت: دانش آموختگان در زمینههای مهارتهای پروازی تاکتیکی در کابین جلو و عقب هواپیمای شکاری بمب افکن اف ۴ آموزشهای لازم را فرا گرفتهاند.
در پایان این مراسم از خانواده معظم شهدا، بازنشستگان، کارکنان و سربازان نمونه قدردانی شد.
امروز ۸ خلبان پس از دریافت گواهینامه فارغالتحصیلی به یگانهای نظامی برای دفاع از کشور اعزام شدند.