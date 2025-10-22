پخش زنده
مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: عملیات جابجایی و بهینهسازی شبکه کابل فیبر نوری زیر پل صدره بین رامشیر و ماهشهر با تلاش تیم فنی مخابرات خوزستان اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده بیان کرد: با پیگیری و تلاش مستمر تیم فنی و عملیاتی نگهداری شبکه دسترسی مخابرات منطقه خوزستان، عملیات جابهجایی و بهینهسازی شبکه کابل فیبر نوری زیر پل صدره، در مسیر رامشیر به ماهشهر با موفقیت انجام شد.
وی افزود: این کابل فیبر نوری که مدنها درداخل رودخانه قرار داشت، به منظور افزایش پایداری و حفاظت از زیرساختهای ارتباطی، با همکاری اداره راهسازی و همزمان با بهسازی پل صدره، جابجا و تثبیت شد.
فلاح زاده اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه در راستای استاندارد سازی و نگهداری از زیرساخت شبکههای ارتباطی و با هدف بهبود کیفیت خدمات ارتباطی و افزایش امنیت شبکه در این منطقه صورت پذیرفت.