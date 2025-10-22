صدا و سیمای خراسان جنوبی با پخش زنده ۱۵۰۰ دقیقه از نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان، نقش مؤثری در معرفی و انعکاس این رویداد مهم ایفا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل صدا و سیمای استان گفت: نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان به مدت ۴ روز در بیرجند برگزار شد و برنامه‌های متعددی از این رویداد از شبکه‌های خبر ۲، خاوران و سحر افغانستان به‌طور مستمر پخش شد.

آینه دار افزود: برنامه شب‌های زعفرانی شبکه خاوران، به‌عنوان یکی از برنامه‌های ویژه این رویداد، در طی ۴ شب برگزاری نمایشگاه، هر شب با حضور مهمانان و کارشناسان حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری، به بررسی اهمیت، دستاورد‌ها و فرصت‌های موجود در نمایشگاه پرداخت.

وی گفت: علاوه بر برنامه‌های شب‌های زعفرانی، برنامه‌های پرسمان و گفتمان هفته نیز به‌طور ویژه به پوشش این نمایشگاه اختصاص یافت و در آن نمایندگان استان و کارشناسان، ابعاد مختلف برگزاری نمایشگاه و تأثیر آن بر گسترش روابط تجاری میان ایران و افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

مدیرکل صدا و سیمای استان افزود: در برنامه‌های رادیویی نیز به‌طور جداگانه در برنامه‌های رادیو شب، پرسمان، پوشش زنده افتتاحیه و اختتامیه نمایشگاه و پخش زنده از نمایشگاه و فرصت‌های تجاری میان دو کشور پرداخته شد.

آینه دار گفتگ: این برنامه‌ها به طور گسترده و مفصل به بررسی فرصت‌ها و دستاورد‌های نمایشگاه پرداخته و مخاطبان را در جریان آخرین اخبار و تحلیل‌ها قرار داد.

وی افزود: واحد خبر و فضای مجازی نیز با پخش گفت‌وگوی ویژه خبری، تولید و پخش چندین گزارش خبری در بخش‌های مختلف خبر استانی و خبر سراسری، و انتشار و اطلاع رسانی در فضای مجازی جزئیات بیشتری از روند برگزاری نمایشگاه، حضور مهمانان ویژه، و نشست‌های تخصصی آن را به سمع و نظر مخاطبان رساند.

مدیرکل صدا و سیمای استان با بیان اینکه این گزارش‌ها در کنار برنامه‌های زنده، به ارائه تصویری جامع و دقیق از نمایشگاه و فعالیت‌های آن کمک کرد گفت: این پوشش رسانه‌ای گسترده که از طریق شبکه‌های مختلف رادیویی، تلویزیونی و اخبار استانی و سراسری انجام شد، فرصت‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور را به‌طور ملموس به مخاطبان معرفی کرد.

گفتنی است علاوه بر این، بخش‌های مختلف از جمله نشست‌های تخصصی، حضور مهمانان ویژه و دستاورد‌های مشترک تجاری در برنامه‌ها به‌طور کامل پوشش داده شد.