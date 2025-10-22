به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم، سجاد عباس پور در دور اول با ایلبارس از ترکیه مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در دور بعد به مصاف ایلیا پانیوتی از روسیه می‌رود.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، ابوالفضل مهمدی در مبارزه نخست مقابل روسلان عبدی یف از اوکراین با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود برای کسب مدال برنز ادامه دهد.