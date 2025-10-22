پخش زنده
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: وزارت نیرو با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی باید نسبت به واگذاری زمینهای در حاشیه سدها و رودخانهها و منابع آبی برای تأسیسات گردشگری اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدرضا صالحی امیری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: بحثی که در خصوص فضای عمومی برای ایجاد تأسیسات در ساحل رودخانهها و سدها و منابع آبی مطرح شده، قابل ملاحظه است و این نکته خیلی روشن است و مبنای قانونی دارد.
وی تصریح کرد: در ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم آمده است که وزارت نیرو با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی باید به واگذاری زمینهای در حاشیه سدها و رودخانهها و منابع آبی برای تأسیسات گردشگری اقدام کند.
خبر تکمیل می شود...