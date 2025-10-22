معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد از برگزاری اجلاس شهدای دانشجومعلم، یادواره‌های شهدای دانش‌آموز و تدوین طرح جامع ساماندهی گلزار شهدای خلدبرین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسماعیل دهستانی در نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان یزد اظهار کرد: در این نشست دستورکار‌های متعددی مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آنها برگزاری اجلاس شهدای دانشجومعلم بود. در این زمینه روند اجرای برنامه‌ها و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری شایسته این اجلاسیه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی افزود: یکی دیگر از محور‌های اصلی نشست، برگزاری نشست مشاوران امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی با حضور استاندار یزد بود که هدف از آن، طرح دغدغه‌های جامعه ایثارگری و خانواده معظم شهدا و جمع‌بندی برای تصمیمات عملیاتی در این حوزه عنوان شد.

دهستانی از برگزاری یادواره شهدای دانش‌آموز در همه مدارس استان یزد نیز خبر داد و گفت: مقرر شد علاوه بر این برنامه، زمینه برگزاری یادواره ملی شهدای دانش‌آموز کشور نیز در استان یزد فراهم شود تا از ایثار و فداکاری دانش‌آموزان شهید تجلیل شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با اشاره به اهمیت ساماندهی گلزار شهدای خلدبرین تصریح کرد: در این زمینه طرح جامع و کاملی با همکاری بنیاد شهید، شهرداری یزد و سایر دستگاه‌های مرتبط تدوین می‌شود تا ضمن ساماندهی کامل گلزار، یادمانی درخور شأن و جایگاه شهدای استان یزد احداث شود.

وی همچنین از تصویب ساخت مستند «شهدای اقتدار» خبر داد و گفت: این مستند با هدف تبیین نقش و جایگاه شهدا، به‌ویژه شهدای دهه هشتادی، تولید می‌شود تا نشان دهد نسل جدید نیز همچنان پای آرمان‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایستاده است.

دهستانی در پایان تأکید کرد: بر اساس مصوبه شورا، مراکز علمی، پژوهشی و فناوری استان یزد به نام شهدای شاخص علمی نام‌گذاری خواهند شد و ارزیابی مستمری از عملکرد مدیران دستگاه‌ها در حوزه تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران انجام می‌گیرد.