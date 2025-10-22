معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: اجرای برنامه‌های مشاوره‌ای، فرهنگی و اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی منجر به کاهش ۱۰ درصدی آمار طلاق توافقی در استان شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا باوی اظهار داشت: بر اساس سیاست‌های قوه قضاییه در حوزه تحکیم بنیان خانواده، زوجینی که قصد طلاق توافقی دارند، پیش از تشکیل پرونده در دادگاه، ملزم به ثبت‌نام در سامانه «مسیر» و گذراندن جلسات مشاوره اجباری هستند.

وی افزود: در این سامانه پنج جلسه مشاوره تخصصی و روان‌شناسی خانواده برای زوجین در نظر گرفته شده است تا ضمن بررسی دقیق علل اختلاف، راهکار‌های اصلاحی و آموزشی برای حفظ زندگی مشترک ارائه شود.

باوی با اشاره به زمان آغاز فعالیت این طرح، گفت: سامانه مسیر از اسفند ۱۴۰۳ آغاز به کار کرده و هم‌اکنون در ۲۴ شهرستان استان خوزستان دفاتر مشاوره عضو این سامانه فعال هستند و خدمات لازم را به زوجین ارائه می‌دهند.

رئیس واحد مشاوره استان خوزستان همچنین به نقش مستقل و مکمل دفتر حمایت و صیانت از خانواده اشاره کرد و افزود: این دفتر با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، مشاوره‌های تخصصی و برنامه‌های فرهنگی، در کنار مراکز مشاوره فعال سامانه مسیر، به‌صورت مستمر برای پیشگیری از تعارض‌ها و آسیب‌های خانوادگی تلاش می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان تأکید کرد: هم‌افزایی بین دفتر حمایت و صیانت از خانواده و واحد‌های مشاوره سامانه مسیر نقش مؤثری در کاهش اختلافات خانوادگی داشته و بر اساس آمار‌های ثبت‌شده، در نیمه نخست امسال میزان طلاق توافقی در خوزستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته است.

باوی در پایان با اشاره به شاخص‌های کلی طلاق در استان، گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، طلاق به درخواست زوجه (زن) هفت درصد و طلاق به درخواست زوج (مرد) ۵ درصد کاهش یافته است که این روند کاهشی نتیجه تلاش‌های مشاوره‌ای، فرهنگی و آموزشی نهاد‌های قضایی و دفاتر حمایتی استان در راستای تحکیم بنیان خانواده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

تفکیک یارانه زوجین پس از طلاق و ارائه مشاوره‌های رایگان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با تأکید بر اهمیت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، افزود: در کنار رسیدگی‌های قضایی، دادگستری خوزستان اقدامات حمایتی متعددی در حوزه زنان، کودکان و سالمندان انجام داده است به طور مثال در شش‌ماهه نخست امسال، چهار هزار و ۷۱۶ نفر برای انجام روند تفکیک یارانه در استان خوزستان مراجعه کرده‌اند.

باوی ادامه داد: مشاوره‌های رایگان خانوادگی و روان‌شناختی توسط مشاوران دستگاه قضایی به‌صورت مستمر در حال ارائه است تا مردم بتوانند با دریافت آگاهی و مهارت‌های لازم، مسیر درست زندگی خود را انتخاب کنند.

وی همچنین پیشنهاد کرد: حتی خانواده‌هایی که درگیر اختلاف جدی نیستند، می‌توانند از ظرفیت مشاوره‌های خانواده دادگستری استان خوزستان برای تقویت ارتباطات خانوادگی و افزایش آرامش در زندگی مشترک استفاده کنند.