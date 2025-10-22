پخش زنده
به همت سازمان امور دانشجویان و با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در بورکینافاسو ، ۱۳ دانشجوی این کشور بورسیه تحصیلی کشور ایران را دریافت کردند ، وارد ایران شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان ، بر اساس این گزارش، از مجموع ۲۴ بورسیه اعطا شده به متقاضیان بورکینافاسو برای تحصیل در دانشگاههای ایران، ۱۳ دانشجو اکنون مشغول گذراندن دوره زبان فارسی در دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین هستند.
این گروه شامل ۱۲ مرد در مقطع کارشناسی و یک نفر در مقطع دکتری عمومی داروسازی است. در مقطع کارشناسی، این دانشجویان در رشتههای مهندسی معدن (۶ نفر)، مهندسی کشاورزی (۲ نفر)، مهندسی عمران، مهندسی صنایع، فیزیک و فیزیوتراپی به تحصیل خواهند پرداخت.
یادآور می شود ؛ پس از اتمام دوره زبان فارسی ، دانشجویان به دانشگاههای مربوطه معرفی خواهند شد تا تحصیلات خود را ادامه دهند.