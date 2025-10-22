پخش زنده
سی و دومین اجلاس سراسری نماز شهرستان کبودراهنگ با محوریت اقامه نماز، مادران، فرزندان و فناورهای نوین و راهبردی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان همدان در این مراسم به امر ترویج نماز اشاره کرد و گفت: اقامه نماز موجب رشد و رستگاری است و در زمان اقامه نماز نعمت های خدا بر بنده نازل می شود.
حجت الاسلام محمد مولایی افزود: باید نماز جماعت را در مدارس و مساجد بیش از پیش رونق دهیم و نوجوانان و دانش آموزان را به امر نماز چه در منازل، مدارس و چه در مساجد تشویق کنیم.
او تأکید کرد: جامعهای که فرهنگ اقامه نماز نهادینه شود اعتیاد، سرقت و دیگر بزهکاریها کاهش می یابد.
در این مراسم از مروجین و برترینهای نماز شهرستان کبودراهنگ قدردانی شد.