منازل و کسب و کار‌های شش شهرستان فارس از شبکه فیبر نوری به طور کامل استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس گفت: اتصال منازل و کسب و کار‌ها به شبکه فیبر نوری با همکاری شهرداران و اپراتور‌های دارای پروانه، در بیش از ۲۰ شهر استان در حال اجراست.

سلیمانی افزود: این طرح در شهر‌های کازرون، اقلید، آباده، جهرم و شهر صدرا تکمیل شده و در حال ارایه سرویس به متقاضیان است.

وی همچنین از دستور ویژه وزیر ارتباطات برای رفع موانع جهت تسریع در اجرای این کلان پروژه در شهر شیراز خبر داد.

سلیمان‌پور گفت: اتصال روستا‌های باقی‌مانده به اینترنت پرسرعت و بهبود کیفیت در تعداد دیگری از روستاها، حل مشکل انتقال پهنای باند از شمال به جنوب استان، بهبود پوشش ارتباطی در مناطق گردشگری، تسریع در توسعه شبکه ۵ G و برنامه‌ریزی برای بهبود پوشش ارتباطی در نقاط عشایری از مهم‌ترین اهداف اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس است.