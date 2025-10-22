محفل معنوی آبروی محله به یاد شهیدان جهازی و شهدای مقاومت، در مسجد زینبیه سرچشمه مهریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محفل معنوی آبروی محله به یاد شهیدان جهازی و شهدای مقاومت، با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مردم مؤمن و جمعی از مسئولان در مسجد زینبیه سرچشمه مهریز برگزار شد.

در این آیین یاد و خاطره شهیدان گرانقدر گرامی داشته شد و از فداکاری‌ها و مجاهدت‌های آنان در راه حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی تجلیل شد.

سخنرانان این مراسم با اشاره به نقش ماندگار شهیدان در حفظ امنیت و عزت میهن اسلامی تأکید کردند: تداوم مسیر انقلاب جز با زنده نگه داشتن یاد شهدا و الگو گرفتن از سبک زندگی آنان ممکن نیست.

محافل آبروی محله با هدف تکریم شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و معرفی قهرمانان گمنام هر محله به نسل جوان در نقاط مختلف شهرستان مهریز برگزار می‌شود.