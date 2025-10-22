اتمام حجت با ثبتاحوال: ایجاد سامانه موازی با املاک و اسکان، جرم است
شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نامهای به رئیس سازمان ثبتاحوال کشور تأکید کرد: ایجاد هرگونه سامانه موازی با سامانه املاک و اسکان برای اخذ نشانی افراد، مغایر مصوبات کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی و تخلف محسوب میشود.
به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، در این نامه که از سوی رئیس کارگروه تعاملپذیری،صادر شده، آمده است: مطابق تبصره ۴۴ مصوبه شماره ۵ کارگروه، سازمان ثبتاحوال مجاز به اخذ تغییر و بهروزرسانی نشانی افراد حقیقی از طریق درگاه خود نیست و ایجاد سامانهای مستقل با این هدف، خلاف قانون و مشمول مجازات خواهد بود.