قیمت نفت در پی ریسک عرضه و امید به توافق تجاری آمریکا و چین، برای دومین روز پیاپی افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ قیمت نفت در معامله‌های روز چهارشنبه (۳۰ مهر) در پی نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه جهانی و امید به پیشرفت مذاکرات تجاری بین آمریکا و چین برای دومین روز پیاپی افزایش یافت.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ بامداد روز چهارشنبه به‌وقت گرینویچ با ۹۴ سنت یا ۱.۵ درصد افزایش، به ۶۲ دلار و ۲۶ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۹۲ سنت یا ۱.۶ درصد افزایش، ۵۸ دلار و ۱۶ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

قیمت نفت پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح پنج ماهه خود در معامله‌های روز دوشنبه (۲۸ مهر)، به مسیر افزایشی بازگشته است. این روند در حالی رخ داده که تولیدکنندگان عرضه بیشتری را روانه بازار کرده‌اند، اما تنش‌های تجاری همچنان بر تقاضا سایه انداخته است.

ریسک عرضه ناشی از تعلیق دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه و فشار‌های غرب بر خریداران آسیایی نفت روسیه ازجمله عوامل تقویت بازار بوده‌اند.

موکش سهدف، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت مشاوره انرژی ایکس آنالیستس (XAnalysts) گفت: با وجود جو کاهشی ناشی از مازاد عرضه و تقاضای ضعیف، خطر اختلال در عرضه در نقاط حساس مانند روسیه، ونزوئلا، کلمبیا و خاورمیانه همچنان پابرجاست و مانع از آن می‌شود که قیمت نفت زیر ۶۰ دلار باقی بماند.

سرمایه‌گذاران همچنین تنش‌های فزاینده بین امریکا و ونزوئلا را زیر نظر دارند. گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کردند که حمله‌های آمریکا به کشتی‌های ونزوئلایی در آب‌های بین‌المللی، تشدید خطرناکی از تنش‌ها و معادل اعدام‌های فراقضایی است.

در ماه‌های اخیر، رئیس‌جمهوری آمریکا به‌عنوان بخشی از پویش مقابله با تهدید تروریست‌های مواد مخدر ناشی از ونزوئلا، دستور حمله به دست‌کم ۶ کشتی در دریای کارائیب را صادر کرده است.

در همین حال، سرمایه‌گذاران از نزدیک روند مذاکرات تجاری بین واشنگتن و پکن را دنبال می‌کنند. قرار است مقام‌های دو کشور این هفته در مالزی دیدار کنند.

ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد که انتظار دارد با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، که قرار است هفته آینده در کره جنوبی با او دیدار کند، به توافقی «منصفانه» دست یابد.

استراتژیست‌های کالایی مؤسسه آی‌ان‌جی روز چهارشنبه (۳۰ مهر) اعلام کردند: گفته‌های ترامپ درباره مذاکرات تجاری احتمالاً به تقویت بازار کمک می‌کند، همچنین لغو نشست ترامپ و پوتین می‌تواند عامل دیگری برای حمایت از قیمت‌ها باشد.

منابع بازار با استناد به داده‌های مؤسسه نفت آمریکا اعلام کردند که ذخیره‌سازی‌های نفت خام، بنزین و فرآورده‌های تقطیری آمریکا طی هفته گذشته کاهش یافته است.

تحلیلگران مؤسسه‌ای‌ان‌زد هم در یادداشتی اعلام کردند که طرح وزارت انرژی آمریکا برای پر کردن ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت، از دیگر عوامل حمایت‌کننده قیمت‌ها بوده است.

وزارت انرژی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد یک میلیون بشکه نفت خام برای تحویل به ذخیره‌سازی‌های راهبردی بخرد؛ اقدامی که با هدف بهره‌گیری از قیمت‌های به‌نسبت پایین نفت انجام می‌شود.