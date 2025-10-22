هفدهمین کنگره ملی مکانیزاسیون کشاورزی در دانشگاه گیلان هفدهمین کنگره ملی مکانیزاسیون کشاورزی در دانشگاه گیلان هفدهمین کنگره ملی مکانیزاسیون کشاورزی در دانشگاه گیلان هفدهمین کنگره ملی مکانیزاسیون کشاورزی در دانشگاه گیلان هفدهمین کنگره ملی مکانیزاسیون کشاورزی در دانشگاه گیلان هفدهمین کنگره ملی مکانیزاسیون کشاورزی در دانشگاه گیلان هفدهمین کنگره ملی مکانیزاسیون کشاورزی در دانشگاه گیلان هفدهمین کنگره ملی مکانیزاسیون کشاورزی در دانشگاه گیلان هفدهمین کنگره ملی مکانیزاسیون کشاورزی در دانشگاه گیلان هفدهمین کنگره ملی مکانیزاسیون کشاورزی در دانشگاه گیلان هفدهمین کنگره ملی مکانیزاسیون کشاورزی در دانشگاه گیلان هفدهمین کنگره ملی مکانیزاسیون کشاورزی در دانشگاه گیلان هفدهمین کنگره ملی مکانیزاسیون کشاورزی در دانشگاه گیلان هفدهمین کنگره ملی مکانیزاسیون کشاورزی در دانشگاه گیلان هفدهمین کنگره ملی مکانیزاسیون کشاورزی در دانشگاه گیلان هفدهمین کنگره ملی مکانیزاسیون کشاورزی در دانشگاه گیلان هفدهمین کنگره ملی مکانیزاسیون کشاورزی در دانشگاه گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرپرست دانشگاه گیلان در آئین افتتاحیه هفدهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی کنگره که صبح امروز در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد، با اشاره به جایگاه علمی این دانشگاه گفت: دانشگاه گیلان به‌عنوان تنها دانشگاه مستقل و یکپارچه استان، در مقایسه با دانشگاه‌های استان‌های همجوار، موفق به حفظ انسجام ساختاری خود شده و در آخرین رتبه‌بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، رتبه هشتم را در میان دانشگاه‌های جامع کشور کسب کرده است.

علی باستی با اشاره به قدمت دیرینه دانشکده علوم کشاورزی، توانمندی‌های این دانشکده را برشمرد و آن را یکی از مراکز علمی باسابقه و برخوردار از ظرفیت‌های گسترده در حوزه آموزش و پژوهش کشاورزی دانست.

وی با تأکید بر نقش برجسته استان در عرصه کشاورزی تصریح کرد: گیلان با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و اقلیمی، سهم قابل‌توجهی در تولیدات کشاورزی کشور دارد و به‌عنوان یکی از استان‌های کشاورزی‌محور شناخته می‌شود؛ با این حال، توسعه صنایع وابسته به کشاورزی در منطقه با چالش‌هایی مواجه بوده و آن‌گونه که شایسته است، رشد نیافته است.

سرپرست دانشگاه گیلان با اشاره به تنوع تولیدات کشاورزی در نقاط مختلف گیلان، زیتون، فندق، گیاهان دارویی، چای، کیوی و برنج به‌عنوان محصولات شاخص منطقه نام برد و خاطرنشان کرد: به رغم ظرفیت‌های گسترده، بخش عمده‌ای از این محصولات به‌صورت خام عرضه می‌شوند و هنوز به مرحله صادرات و ارزش‌افزایی نرسیده‌اند که برگزاری این کنگره می‌تواند فرصتی مؤثر برای ارتقای اقتصاد کشاورزی استان و کشور باشد.

علی باستی یکی از دستاورد‌های مهم این کنگره را ایجاد شبکه علمی میان پژوهشگران حوزه مکانیزاسیون کشاورزی عنوان کرد و افزود: گروه مکانیزاسیون دانشگاه گیلان با وجود محدودیت‌های زیاد، موفق شده است ارتباطات مؤثری با مراکز علمی و پژوهشگران بین‌المللی برقرار کند.

وی با تأکید بر نقش دانشگاهیان در فرآیند سیاست‌گذاری و حل مسائل کشور گفت: امروزه بسیاری از تصمیم‌سازان در سطح ملی از جامعه دانشگاهی برخاسته‌اند و در مسیر رفع چالش‌های کشور از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها بهره می‌گیرند؛ و با توجه به کشاورزی‌محور بودن استان گیلان، انتظار می‌رود مدیران استانی نیز در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی و سرمایه‌گذاری، دانشگاه را به‌عنوان اتاق فکر تلقی کرده و از توان علمی آن در تدوین سیاست‌های توسعه‌ای بهره‌مند شوند.

دبیر علمی همایش نیز، با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کشاورزی، این رویداد را بستری مهم برای تبادل تجارب و ارائه دستاورد‌های علمی میان استادان، پژوهشگران و دانشجویان دانست و گفت: بیش از ۳۵۰ مقاله علمی به دبیرخانه کنگره رسیده که از این تعداد ۲۷۴ مقاله پذیرفته شده که حدود ۵۰ مقاله به طور شفاهی و مابقی به صورت پوستر ارائه می‌شود.

سید حسین پیمان با بیان اینکه ۶ مقاله پذیرفته شده خارجی از روسیه و ترکیه نیز ارائه خواهد شد، افزود: در این کنگره ۳ روزه ۷ کارگاه آموزشی تخصصی و دو نشست تخصصی کشوری در ارتباط با صنعت ماشین‌های کشاورزی و صنعت شالیکوبی کشور هستیم.

وی با بیان اینکه همزمان کنگره دانش آموزی و جشنواره ورزشی هم برگزار می‌شود، افزود:هم افزایی علمی بین متخصصان ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران را داشته باشیم و جدیدترین دستاورد‌ها براساس علم روز را در اینجا ارائه بدهند و پلی بین صنعت، مکانیزاسیون و امنیت غذایی باشیم.

دبیر علمی همایش افزود: مجموعه مقالات پذیرفته شده در سایت کنگره به صورت برخط در سایت دانشگاه گیلان قرار دارد.

معاون علوم، تحقیقات و فناوری ستاد کل نیرو‌های مسلح هم در این مراسم گفت: استحکام پیوند جامعه و دانشگاه موجب منفعت و اثربخشی برای همه می‌شود.

مهدی مهدی نژاد نوری با بیان اینکه علم و ایمان دو بال پرواز انسان به سوی موفقیت است، افزود: برای حفظ منافع نیاز به قدرت بر پایه علم و دانش نیاز داریم.

وی با تأکید بر اینکه علوم و فناوری جدید پایه تحول اساسی و تحقق هدف است، گفت: هدف، ارتقای بهره وری کشاورزی و تامین امنیت غذایی است و علم به تنهایی کافی نیست و باید ماموریت محور و عملیاتی شود.

رئیس هیات مدیره انجمن ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران نیز در مراسم افتتاحیه این کنگره نیز گفت: مثلت بخش اجرا، دانشگاه و صنعت به عنوان حلقه کامل نقش بسزایی در موفقیت دارد.

علی جعفری با دعوت از متخصصان و پژوهشگران در بخش صنعت و اجرا برای عضویت در این انجمن، افزود: استفاده از فناوری‌ها و هوش مصنوعی در تولیدات کشاورزی از جمله فعالیت‌هایی است که این انجمن انجام می‌دهد.

مدیر کل دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صمت نیز، این کنگره را فرصتی برای تصویر مناسب و چشم اندازی درست برای همه ذی نفعان دانست و گفت: باید با مشارکت همه ذی نفعان به صورت هدفمند، جهاد علمی همه جانبه در این زمینه اتفاق بیافتد و این کنگره این ظرفیت را دارد.

ابوذر جمشیدوند با بیان اینکه تصمیم دو رکن دارد، افزود: داده‌های دقیق و به موقع در کنار دستگاه شناختی منجر به تصمیم درست می‌شود.

وی همچنین بر وجود نظام آموزشی خلاق و نوآور تأکید کرد.