پخش زنده
امروز: -
در آستانه پاییز و آغاز بارش باران، مردم مناطق کاشان در حال آماده سازی ۸۶ آب انبار برای ذخیره آب باران هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر مدیریت بحران فرمانداری شهرستان کاشان گفت: طرح ذخیره آب در ۸۶ آبانبار کاشان با هدف پشتیبانی از شبکه اصلی تأمین و توزیع آب آشامیدنی و در راستای برنامههای پدافند غیرعامل آغاز شدتا در مواقع اضطراری، شهروندان دسترسی مطمئنتری به آب سالم و آشامیدنی داشته باشند.
هادی کاشانینژاد با اشاره به انجام مراحل بهداشتی تأمین و ذخیرهسازی آب افزود: مطابق سنت هر ساله، آب مورد استفاده برای پر کردن آبانبارها از منابع تأییدشده تأمین و پس از انجام آزمایشهای دقیق کیفی و بهداشتی در مخازن ذخیره میشود. وی با تأکید بر ضرورت صرفهجویی در مصرف آب، از همکاری شهروندان در حفظ و نگهداری آبانبارها قدردانی کرد و گفت: از مردم انتظار میرود در صورت مشاهده هرگونه مشکل در وضعیت آبانبارها یا کیفیت آب، موضوع را از طریق سامانههای اطلاعرسانی مدیریت بحران یا شرکت آب و فاضلاب گزارش دهند.
طرح ذخیره آب در آبانبارهای کاشان با هدف افزایش تابآوری شهری در برابر بحرانهای احتمالی و تضمین دسترسی مطمئن شهروندان به آب آشامیدنی سالم اجرامیشود.