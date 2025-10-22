به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار سعید مطهری‌زاده گفت: در پی اشرافیت اطلاعاتی و رصد دقیق سامانه‌های هوشمند پلیس امنیت اقتصادی استان، اعضای شبکه‌ای که به‌صورت سازمان‌یافته در سطح استان‌های خراسان رضوی، خوزستان، گلستان و خراسان شمالی اقدام به قاچاق کود‌های شیمیایی می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: مأموران در بازرسی‌ها و پیگیری‌های تخصصی موفق به کشف ۶۱۵ هزار و ۱۲۰ کیلوگرم انواع کود شیمیایی قاچاق شدند که ارزش ریالی آن بنا بر نظر کارشناسان بیش از ۲۰۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان بیان داشت: در این رابطه ۸ نفر متهم و ۴ شرکت حمل‌ونقل که در جابه‌جایی این محموله‌ها نقش داشتند، شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سردار مطهری‌زاده در پایان با تأکید بر عزم پلیس در مبارزه بی‌امان با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل، اجازه نخواهد داد سودجویان با اقدامات غیرقانونی خود به امنیت اقتصادی کشور آسیب برسانند.