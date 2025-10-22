به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رومشکان در این خصوص گفت: با توجه به گشت و کنترل مستمر نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست این اداره در سطح حوزه‌های استحفاظی شهرستان، به یک گروه متخلف زیست محیطی برخورد نموده که بلافاصله جهت دستگیری آنها اقدام نمودند.

شاهین میراحمدی افزود: محیط بانان موفق شدند این متخلفین را قبل از انجام هر گونه اقدام به شکار دستگیر کنند و از پس از بازرسی از وسیله نقلیه آنها سه قبضه اسلحه شکاری به همراه ۱۴ عدد فشنگ و سایر ادوات شکار کشف و ضبط گردید.

میراحمدی اظهار داشت: پرونده این متخلفین پس از تنظیم صورتجلسه اولیه جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رومشکان از دوستداران محیط زیست درخواست نمود در صورت هر گونه مشاهده تخلفات زیست محیطی به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع و یا با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل نمایند.