پخش زنده
امروز: -
نام ۸۰ نفر از اساتید و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جدیدترین فهرست پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان قرار گرفت و جایگاه علمی این دانشگاه را در عرصه بینالمللی تثبیت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فهرست ۲۰۲۵ دانشگاه استنفورد تحت عنوان پژوهشگران پراستناد ۲ درصد جهان منتشر شد.
در این ارزیابی، با تحلیل دادههای پایگاه اسکوپس بر اساس روششناسی ویژهای، پژوهشگران پراستناد برتر جهان در یک پایگاه اطلاعاتی شناسایی و معرفی میشوند.
روششناسی ابداع شده، مبتنی بر مجموعهای از سنجهها برای ارزیابی تاثیر استنادی پژوهشگران در رشتهها و حوزههای علمی مختلف است.
آمار پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که موفق به حضور در فهرست معتبر ۲ درصد دانشمندان برتر جهان شدهاند، در طول سالهای اخیر روند رو به رشدی را تجربه کرده و به ترتیب از ۲۷ و ۵۸ نفر به ۸۰ نفر رسیده است. این افزایش، در کنار رشد سایر سنجههای علمی، نشاندهنده ارتقای موثر سطح تحقیقات و فناوری در دانشگاه است.