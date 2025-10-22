به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در نشست اداری که با حضور علی نیکزاد در سپیدان برگزار شد، ۶۵ میلیارد تومان از محل منابع بودجه عمومی و ۴۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات توازن لایحه بودجه برای ساخت طرح چهارخطه کردن جاده یاسوج به سپیدان اختصاص یافت.

همچنین اعلام شد با توجه به اهمیت اجرای جاده دالین به نورآباد، ۴۰ میلیارد تومان اعتبار به طرح ساخت این مسیر اختصاص داده می‌شود و مقرر شده ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ماده ۵۶ هم برای این طرح در نظر گرفته شود.

همچنین۷۰ میلیارد تومان اعتبار به طرح ساخت جاده اصلی اردکان به طریق الرضا اختصاص داده شد و مقرر شد این اعتبار به پیمانکار پرداخت شود.

تصمیم‌گیری برای بازآفرینی شهری در شهرستان سپیدان اختصاص اعتباری به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان را به همراه داشت که از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران، برای بهسازی معابر در محله‌های هدف بازآفرینی شهری به شهرداری اردکان اختصاص داده شد تا این شهرداری نسبت به زیرسازی و اجرای شبکه جمع آوری آب‌های سطحی اقدام کند.

طراحی و اجرای چهار مرکز محله محور در چهار محله شهر اردکان با همکاری شهرداری نیز در این نشست در دستور کار قرار گرفت.

همچنین در نشست اداری با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، قرار شد ۱۰ درصد سهم بازآفرینی شهری از محل الحاقات زمین‌های نهضت ملی مسکن برای جابجایی املاک واقع در معرض خطر محله ملا شهر اردکان اختصاص یابد.

علاوه بر این مصوب شد، ۷ میلیارد تومان اعتبار نیز برای ساخت دیوار ساحلی و سایت مسکن مهر اردکان اختصاص یابد و شهرداری این شهر نیز مابقی اعتبار مورد نیاز را تامین کند.

همچنین ۲۵۰ تن قیر برای آسفالت معابر واقع در محله‌های هدف بازآفرینی، به شهرداری هماشهر اختصاص یافت.

از محل ردیف ملی شبکه‌های آبیاری و زهکشی نیز ۱۰ میلیارد تومان به ساخت شبکه در شهرستان بیضا، اختصاص یافت و ۵۰ میلیارد تومان برای ساخت شبکه و کانال‌ها در شهرستان سپیدان تخصیص داده شد.

با توجه به ظرفیت گسترده سپیدان برای رونق اقتصاد گردشگری و حمایت از زیرساخت‌های این صنعت، ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به ساخت اقامتگاه سنتی در اردکان اختصاص یافت و برای مشاغل خرد شهرستان‌های بیضا و سپیدان هم از محل تبصره ۱۵ قانون بودجه، ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات تخصیص داده شد.

همچنین مصوب شد به منظور ساماندهی گردشگری طبیعی در سپیدان، پس از انتخاب سرمایه‌گذار، چهار دستگاه اخذ عوارض گردشگری در چهار منطقه این شهرستان اجرا شود.

در این جلسه قرار شد، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور ۳۰ میلیارد تومان اعتبار و ۲۰۰ تن قیر به جاده‌های روستایی سپیدان و بیضا اختصاص دهد.