به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسکندر مومنی وزیر کشور در توضیح برگزاری تناسبی انتخابات شورای شهر تهران، گفت: امسال در تهران و از دور بعد در تمام شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، انتخابات به صورت تناسبی برگزار خواهد شد.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی درخصوص موضوع فعال شدن دوباره گشت‌های ارشاد، گفت: من موضوع متقنی درباره گشت‌های ارشاد نشنیده‌ام. در دولت قرار شد وزارت فرهنگ و ارشاد موضوع را پیگیری کند.

مومنی درخصوص خروج ادامه روند اتباع افغانستانی از کشور نیز، افزود: از ابتدای سال یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از کشور خارج شده‌اند که ۷۰ درصد آنها به صورت خودمعرف بوده است؛ همچنین تصمیم داریم که با انسداد مناسب مرزها، بازگشت اتباع خارج شده به حداقل برسد.

وزیر کشور درمورد بازگشت دوباره اتباع افغانستانی که از کشور خارج می‌شوند، گفت: آنچه روشن است اینکه ما با ورود قانونی اتباع کشور‌ها مشکلی نداریم، اتباع کشور‌های مختلف به‌صورت قانونی تحت عنوان ویزا‌های گردشگری یا ویزا‌های کار وارد ایران می‌شوند و می‌توانند مطابق نیاز کشور و با اعلام کفالت یا پذیرش از سوی کارفرما در محل مشخص مشغول کار شوند. روند‌های مربوط به اخذ ویزا و مجوز مراحل قانونی خود را دارد و به‌صورت قانونی انجام می‌شود. مسأله اصلی ما ممنوعیت حضور غیرقانونی اتباع است.

مومنی همچنین درخصوص مشکلات ثبت نام تحصیلی برخی از دانش آموزان افغانستانی در ایران، گفت: درباره این دانش‌آموزان هم قرار شد آمار دقیقی تهیه شود تا وضعیت واقعی مشخص و سپس تصمیم لازم درمورد آن اتخاذ گردد.

وزیر کشور ادامه داد: براساس آمارها، خروج اتباع در تراکنش‌های مربوط به خرید نان و بسیاری از موارد دیگر نیز اثرگذار بوده است. بار‌ها گفته‌ایم که اشتراکات تاریخی و فرهنگی بسیاری با افغانستان داریم، اما نمی‌توانیم قادر به پذیرش مهاجرین بیش از آنچه اکنون به صورت قانونی پذیرش شده‌اند، باشیم.

مومنی تاکید کرد: طبیعی است که اتباع غیرقانونی باید به کشور خود بازگردند، البته بخشی مجدد به کشور بازگشته‌اند که با انسداد مرز‌ها و اقدامات در حوزه کار و اشتغال امیدواریم این تعداد نیز به حداقل برسد.

وی درخصوص برگزاری انتخابات تناسبی در شهر تهران، اظهار داشت: تناسبی بدین معناست که فهرستی که اکثریت آرا را کسب کرد تمام کرسی‌ها را به خود اختصاص نمی‌دهد؛ احزاب و جبهه‌های قانونی و دارای مجوز در این روند مشارکت دارند و هر یک به اندازه آرای کسب شده، کرسی به دست می‌آورند. این موضوع موجب گسترش فعالیت حزبی خواهد شد.

وزیر کشور اعلام کرد: هنگامی که مشارکت از میانگین پایین‌تر باشد، حزبی که اکثریت پایین داشته باشد، نمایندگی اکثریت جامعه را نمی‌کند، اما در این نوع از انتخابات، صدای اکثریت جامعه شنیده خواهد شد و به وفاق و فعالیت حزبی کمک خواهد کرد.

مومنی درخصوص برخی انتقادات به برگزاری انتخابات تناسبی در تهران، اظهار داشت: تعداد کرسی‌های تهران بیشتر است و فعالیت حزبی بیشتر داریم و لذا مجلس شورای اسلامی برگزاری این انتخابات در تهران را در اولویت قرار داد.