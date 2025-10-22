امروز: -
طرح دستگیری زورگیران خشن تهران

اجرای طرح دستگیری سارقان و زورگیران خشن صبح امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ با حضور سردار سرتیپ علی ولیپور گودرزی، فرمانده پلیس آگاهی تهران بزرگ در ساختمان آگاهی تهران برگزار شد.
عکاس :راحله مرادی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ - ۱۲:۵۷
برچسب ها: طرح رعد ، پلیس
