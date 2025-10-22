پخش زنده
جانشین انتظامی استان یزد، از دستگیری محکوم متواری در یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی گفت: در پی رسیدگی به پروندههای محکومان متواری، مشخص شد خانمی حدودا ۳۵ ساله به اتهام کلاهبرداری، محکوم به رد مال شده و اکنون مدتی ست که فراری میباشد.
جانشین انتظامی استان یزد افزود: ماموران اداره عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان یزد با کار اطلاعاتی مخفیگاه این خانم را در حوالی میدان باهنر یزد شناسایی و ضمن هماهنگی قضایی او را دستگیر کردند.
موسوی خاطرنشان کرد: متهم تحویل دستگاه قضایی استان یزد شد.