به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی گفت: در پی رسیدگی به پرونده‌های محکومان متواری، مشخص شد خانمی حدودا ۳۵ ساله به اتهام کلاهبرداری، محکوم به رد مال شده و اکنون مدتی ست که فراری می‌باشد.

جانشین انتظامی استان یزد افزود: ماموران اداره عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان یزد با کار اطلاعاتی مخفیگاه این خانم را در حوالی میدان باهنر یزد شناسایی و ضمن هماهنگی قضایی او را دستگیر کردند.

موسوی خاطرنشان کرد: متهم تحویل دستگاه قضایی استان یزد شد.