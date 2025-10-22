معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران با اشاره به رصد تخلفات شبانه رانندگی گفت: مجموع اعمال قانون تخلفات شبانه مهرماه حدود ۲۸۲ هزار فقره است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ فیروز کشیر روز چهارشنبه افزود: برخی رانندگان تصور می‌کنند به دلیل کاهش تردد و کم‌شدن حضور محسوس پلیس در ساعات شب می‌توانند مرتکب تخلفات پرخطر شوند در حالیکه تیم‌های نامحسوس پلیس راهور در تمامی بزرگراه‌ها و معابر اصلی تهران مستقر بوده و به طور شبانه‌روزی با این دسته از رانندگان برخورد می‌کنند.

وی ادامه داد: تخلفات شبانه بیشتر شامل سرعت غیرمجاز و سبقت، حرکت‌های مارپیچ و استفاده از لامپ زنون و سیستم‌های روشنایی نامتعارف می‌شود.

به گفته سرهنگ کشیر، فقط ۲ هزار بازرس نامحسوس پلیس راهور در تهران داریم که به استناد قانون جذب شده‌اند و برخی جا‌ها که دوربین نداریم این افراد حضور دارند و با رصد این افراد، پیامک تخلف برای متخلفان رانندگی ارسال می‌شود.

وی اضافه کرد: ۲۳ هزار تخلف شبانه توسط این بازرسان نامحسوس در مهرماه گزارش شده است.