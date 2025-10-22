به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار سبزوار در این مراسم گفت: ابوالفضل بیهقی معروف به پدر نثر فارسی زبان و قلم خود را در اختیار و مسیر حقیقت و صداقت قرار داد و این خود بزرگترین میراثی است که برای ما به جا گذاشته است.

حامد قربانی این مراسم درتالار همایش‌های بین‌المللی بیهقی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: این ادیب نامدار از راستگوترین عوامل دیوانی دروه غزنوی است و با اینکه می‌توانست به نفع اربابان قدرت و ثروت کار کند زبان و قلم خود را در اختیار حقیقت و صداقت قرار داد.

وی با بیان اینکه این مورخ نامدار و پدر نثر فاخر فارسی؛ ادبیات دیوانی را به نحوی برجسته منتقل کرده است، اظهار کرد: سادگی و شیوایی نثر، دقت و صداقت، خردگرایی، پرهیز از اغراق در متون، اخلاق گرایی، وفاداری و حقیقت از خصلت‌های این ادیب برجسته و الگویی پیش روی ماست که می‌تواند پیوند دهنده نسل جوان با مفاخر فرهنگی باشد.

فرماندار سبزوار گفت: در شرایطی که نسل جوان در معرض هجمه‌های فرهنگی دشمن قرار دارد باید قدر و منزلت مفاخر گذشته و معاصر کشور همچون بیهقی را بیش از همیشه بدانیم و آنها را به عنوان الگو و چراغ راه آیندگان به نسل جوان معرفی کنیم.

قربانی افزود: باید در کنار برگزاری این همایش ملی، به ابعاد و آثار مختلف زندگی این ادیب بزرگ به عنوان نماد و شاخص بپردازیم و به صورت روزآمد این شاخص‌ها را در اختیار نسل جوان قرار دهیم.

وی گفت: امروز غم غربت بر چهره ابوالفضل بیهقی نشسته و فرزندان این دیار فقط نامی از وی می‌دانند و آنچنان که شایسته است آثار و اقدمات ارزشمند او بیان نشده است.

قربانی افزود: کم کاری‌های بسیار در طول تاریخ به این شخصیت فرهنگی و فرهیخته کشور شده است از اینرو انتظار می‌رود مسئولان و متولیان فرهنگی این دیار با خرد جمعی پایه گذار اقدامات خوب و در خور شان این ادیب بزرگ شوند و ضمن استفاده از این ظرفیت فرهنگی وی را به عنوان یک نماد و الگو برای نسل‌های آینده معرفی کنند.

وی اظهار کرد: تکمیل آرامگاه نمادین این مورخ نامدار و پدر نثر فارسی در زادگاهش روستای حارث آباد سبزوار می‌تواند این مکان را به مامنی برای ادب دوستان، فرهنگ دوستان و گردشگران تبدیل کند.

قربانی افزود: شخصیت‌های تاریخی و مشاهیر این منطقه، چون ابوالفضل بیهقی، ابوالحسن بیهقی، ملاحسین واعظ کاشفی، حاج ملاهادی سبزواری، عطاملک جوینی، هلالی جغتایی، ابن یمین فرومدی، دکتر علی شریعتی، محمدتقی شریعتی، محمود دولت آبادی، حمید سبزواری، دکتر علوی مقدم، قاسم غنی در کنار دیگر مفاخر این منطقه نقش ارزنده‌ای در اعتلای تاریخ و فرهنگ ایران داشته‌اند ضمن آنکه نهضت شیعی و قیام سربداران از این منطقه شکل گرفت و این خطه نماد آزادی خواهی این سرزمین در مقابل مغولان بود.

پانزدهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و مطالعات نثر فارسی با عنوان «ظرفیت‌های دراماتیک و نمایشی نثر فارسی» درتالار همایش‌های بین‌المللی بیهقی دانشگاه حکیم سبزواری در قالب گفتار‌های علمی- پژوهشی نمایش‌نامه خوانی و کارگاه‌های علمی- تخصصی صبح امروز آغاز بکار کرد.

بخش مردمی همایش نیز پنجشنبه اول آبان ماه در روستای حارث آباد سبزوار زادگاه ابوالفضل بیهقی برگزار می‌شود.

روز اوّل آبانماه در تقویم رسمی کشور به نام روز ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی ثبت شده است.

ابوالفضل بیهقی، تاریخ‌نگار قرن پنجم هجری قمری و نگارنده کتاب تاریخ بیهقی از مورخان دوره غزنوی است که سال ۳۸۵ در روستای «حارث آباد» بیهق (سبزوار کنونی) متولد شد.

وی بعد از کسب فضایل به دیوان رسایل محمودی راه یافت و در خدمت «خواجه بونصر مُشکان» به کار پرداخت و در خدمت سلاطین غزنوی به سر برد.

بیهقی در زمان عزالدوله عبدالرشید در سال ۴۴۰ قمری نیز چندی صاحب دیوان بود، اما به تهمت حاسدان گرفتار، معزول و محبوس شد و بعد از رهایی از زندان باقی عمر را در انزوا به سر برد و در سال ۴۷۰ هجری قمری درگذشت.

اثر گران‌سنگ وی «تاریخ بیهقی» از سوی عمده کارشناسان، صاحبنظران و استادان ادبیات فارسی به عنوان فاخرترین نمونه نثر فارسی شناخته شده است از این رو بیهقی را «پدر نثر فارسی» نام نهاده‌اند.

سبزوار در فاصله ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد مقدس قرار دارد.