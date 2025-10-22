به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ علیرضا نگهبان گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی و صیانت از سرمایه‌های ملی، ماموران این فرماندهی برخورد با قاچاقچیان را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی یک محل نگهداری و ذخیره سازی سوخت را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی پاسارگاد ادامه داد: در بازرسی از محل مورد نظر ۵ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز کشف شد.

سرهنگ نگهبان با بیان اینکه ارزش سوخت‌های کشف شده یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: در این زمینه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.