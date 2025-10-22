پخش زنده
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان با اشاره به اینکه ۳۸ درصد تصادفات فوتی استان مربوط به موتورسواران است، گفت: با موتورسوارانِی که درشهرها کلاه ایمنی استفاده نمیکنند برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ فتح الله نصیریان گفت: با توجه به اینکه ۳۸ درصد از تصادفات منجر به فوت در شهرها مربوط به موتورسواران است، استفاده از کلاه ایمنی برای جلوگیری از آسیبهای مرگبار به راکبان موتورسیکلت نقش حیاتی دارد.
وی افزود: ماموران پلیس راهور طرح برخورد قاطع و بدون اغماض با تخلفات رانندگی موتورسیکلت سواران، به ویژه نداشتن کلاه ایمنی را به مدت یک هفته در شهرهای گیلان اجرامی کنند.
رئیس پلیس راهور گیلان خطاب به همه موتوسواران که استفاده از کلاه ایمنی مسئولیتی در قبال جان خود و دیگران است، گفت: همه موتوسواران باید برای حفظ جان خود از کلاه ایمنی استفاده کنند.