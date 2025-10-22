به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهید ابراهیم نیک پور، ۱۹ مهر ماه سال ۱۳۳۹ در بهبهان دیده به جهان گشود. ۲۴ سال بعد، در لباس پاسداری از انقلاب اسلامی در عملیات بدر، طی نبرد با دشمنانی که از سوی نزدیک به ۴۰ کشور دنیا پشتیبانی می‌شدند، خرقه شهادت پوشید.

وی در زمان شهادت جانشین فرماندهی گردان فجر (متشکل از پاسداران و بسیجیان بهبهانی) را برعهده داشت. پیکر مطهرش در زادگاهش به خاک سپرده شده است.

متن وصیت نامه شهید ابراهیم نیک پور به شرح زیر است:

ما همچنان در میدان مبارزه هستیم

تا زمانی که ضدانقلاب وجود دارد ما همچنان در میدان مبارزه هستیم تا زمانی که شیاطین مانع گسترش اسلام شوند و تا زمانی که استعمارگران بخواهند به زور بر ملت‌ها حکم فرمایی کنند ما همچنان در جهان قد علم خواهیم کرد و سینه خود را آماج گلوله‌های دشمن خواهیم کرد.

تا به تحقق پیوستن اهداف و آرمان انقلاب اسلامی همچنان در صفحه خواهیم ماند تا اینکه یا پیروز شویم و یا در این راه شهادت نصیبمان گردد که هر دو برای ما پیروزی است.

باید راه شهدا را ادامه دهیم

پدر و مادر گرامی شما می‌دانید که در خانه ماندن ننگ است زمانی که برادران به خون آغشته مان را از محرکه جنگ می‌آورند نباید نظاره گر باشیم بلکه باید سلاح خود بدست گرفته و راه خونین شان را تداوم بخشیم.

سیدالشهدا (ع) تمام اهل بیت خود را به جنگ آورد

مبادا بگویید که یک خانواده باید چند شهید بدهد، زیرا که سیدالشهدا (ع) تمام اهل بیت خود را به جنگ آورد و همگی آن‌ها شهید و یا اسیر شدند، با آن همه ظلم و بیدادگری با رساندن پیام شهیدان به انسان‌ها و به تاریخ نهضت امام حسین (ع) را تکمیل کردند.