به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در جلسه بررسی طرح‌های راهسازی منتهی به شهرستان شاهیندژ گفت: عملیات راهسازی در مسیرمنتهی به شهرستان شاهیندژ از سمت میاندوآب به طول ۲۸ کیلومتر در دست اجراست و ۲۵ کیلومتر از این مسیر پیش از این آسفالت شده است.

پیمان آرامون افزود: این میزان مسیر در قالب پنج قطعه راهسازی در طول محور میاندوآب به شاهیندژ اجرایی می‌شود و با تخصیص اعتبارات لازم تا سال آینده بخش مهمی از این طرح‌ها به اتمام رسیده و زیربار ترافیک می‌رود.

آرامون اظهارکرد: هفت کیلومتر از این طرح در آستانه آسفالت بوده و به زودی آسفالت شده و زیربارترافیک می‌رود.

وی گفت: در مسیر شاهیندژ سه دهنه پل احداث می‌شود که مطالعات اجرای این پل‌ها انجام شده و آماده برگزاری مناقصه برای پیمان سپاری این طرح‌ها هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: برای اجرای هر کیلومتر راه اصلی در سطح استان ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه می‌شود و درحال حاضر عملیات راهسازی در ۶۰۰ کیلومتر از محور‌های ارتباطی آذربایجان‌غربی در دست اجراست.