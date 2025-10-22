مدیرکل ورزش و جوانان گلستان اعلام کرد: در همه شهرهای استان سالن های ورزشی برای استفاده جانبازان و معلولان آماده خدمت رسانی هستند.

گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان به مدیرکل ورزش و جوانان استان اعلام کرد: در همه شهرهای استان سالن های ورزشی برای استفاده جانبازان و معلولان آماده خدمت رسانی هستند.

قاسمعلی برزمینی در حاشیه بدرقه ورزشکاران ناشنوای اعزامی به مسابقات پارالمپیک ژاپن تاکید کرد: با هماهنگی های انجام شده،در همه شهرهای استان، سالن های ورزشی متعلق به تربیت بدنی برای استفاده جانبازان و معلولان زمان های خاصی را در نظر گرفته اند.

برزمینی در ادامه افزود: مشکلات مربوط به سالن ورزشی ویژه معلولان در گرگان هم رفع شده و این سالن به هیات جانبازان و معلولان تحویل داده شده است.