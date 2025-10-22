همزمان با هفته تربیت بدنی، چهار زیرساخت و فضای ورزشی در مجموعه آموزش و پرورش شهرستان نیشابور به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان نیشابور گفت: اولین طرح، سالن تخصصی کشتی شهید «سیداحمد عابدی» بود که این سالن قدیمی با هزینه‌ای بیش از پنج میلیارد تومان بهسازی و بازگشایی شد.

ابراهیم حیدری افزود: مساحت این سالن از ۱۳۰ متر مربع به ۲۰۰ متر مربع افزایش یافت و علاوه بر سکوی تماشاچی، سرویس‌های بهداشتی و دوش‌های جدید، یک تشک کشتی نیز به دو تشک قبلی افزوده شد.

وی ادامه داد: امروز همچنین سه زمین چمن مصنوعی فنس کشی شده در مدارس متوسطه شهید بهشتی، شهید محسن قاجاریان و ابوذر غفاری نیشابور، مجموعأ با هزینه‌ای بیش از پنج میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

حیدری افزود: برای افتتاح این چهار زیرساخت ورزشی، در مجموع بیش از ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات آموزش و پرورش، سازمان نوسازی مدارس و نیز مشارکت‌های مردمی هزینه شده است.