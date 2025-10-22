به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بالاخره پس از ماه‌ها انتظار، پله‌های پل عابر پیاده قنات ناصری نصب شد تا رفت‌و‌آمد شهروندان، به‌ویژه دانش‌آموزان، با امنیت بیشتری انجام شود بازارچه‌های میوه و تره‌باری که طبق چشم انداز حرکت نکردن و این موضوع باعث نگرانی فروشندگان و دغدغه‌ ای شده برای برخی خانواده‌ها از سوی دیگر، افزایش تبلیغات بدون حجاب در فضای مجازی و سینما کمپ‌ها به یکی از پدیده‌های نوظهور فرهنگی تبدیل شده که واکنش فعالان فرهنگی و خانواده‌ها را در پی داشته است.

و در بخش پایانی، روایت کاسب خوش‌قلب اراکی که بی‌هیاهو، به نیازمندان خدمات رایگان ارائه می‌کند و یادآور معنای واقعی انسانیت در دل شهر است.