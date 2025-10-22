در این هفته، دوربین «دوربرگردان» سراغ چند خبر از سطح شهر اراک رفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بالاخره پس از ماهها انتظار، پلههای پل عابر پیاده قنات ناصری نصب شد تا رفتوآمد شهروندان، بهویژه دانشآموزان، با امنیت بیشتری انجام شود بازارچههای میوه و ترهباری که طبق چشم انداز حرکت نکردن و این موضوع باعث نگرانی فروشندگان و دغدغه ای شده برای برخی خانوادهها از سوی دیگر، افزایش تبلیغات بدون حجاب در فضای مجازی و سینما کمپها به یکی از پدیدههای نوظهور فرهنگی تبدیل شده که واکنش فعالان فرهنگی و خانوادهها را در پی داشته است.
و در بخش پایانی، روایت کاسب خوشقلب اراکی که بیهیاهو، به نیازمندان خدمات رایگان ارائه میکند و یادآور معنای واقعی انسانیت در دل شهر است.