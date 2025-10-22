معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور گفت: زیرساخت‌های سکو (پلتفرم) شبکه آموزشی دانش‌آموزی (شاد) با همکاری این معاونت و وزارت ارتباطات تقویت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درخصوص ارتقای سکوی آموزشی «شاد» توضیح داد: با همکاری وزارت ارتباطات زیرساخت‌های لازم برای سکوی آموزشی «شاد» را فراهم می‌کنیم تا مردم و دانش آموزان دسترسی راحت‌تری داشته باشند و تحول بزرگی در زیرساخت برنامه آموزشی «شاد» ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اجرای آموزش هوش مصنوعی به دانش‌آموزان توضیح داد: این آموزش در سکو (پلتفرم) شاد ارائه می‌شود و، چون کیفیت این برنامه آموزشی پائین است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی، زیرساخت‌های فنی این سکو ارتقا می‌یابد تا زمینه بهره‌مندی از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و دسترسی آسان‌تر دانش‌آموزان فراهم شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور یادآورشد: در این طرح، ۴۰۰ سرور ساخت داخل به شبکه شاد افزوده می‌شود تا کیفیت خدمات و سرعت دسترسی کاربران به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

افشین اضافه کرد: همچنین، با ارتقای زیرساخت‌ها، امکان بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در این سکو فراهم خواهد شد.