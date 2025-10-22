پخش زنده
همزمان با آغاز فصل مهاجرت پرندگان به زیستگاههای استان، یگان حفاظت محیط زیست و شبکه دامپزشکی اقدام به رصد و بررسی بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: تاکنون در پی این گشتهای مشترک و پایش منابع آبی، هیچ موردی از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در زیستگاههای استان مشاهده یا گزارش نشده است.
الهام آبتین افزود: در این پایش مشترک، زیستگاههای پرندگان آبزی و کنارآبزی، محلهای توقف پرندگان مهاجر در مناطق ساحلی، بندها، سدها و اطراف اسکلهها در شمال و جنوب سیستان و بلوچستان، به صورت میدانی بازدید میشود.
وی گفت: در این فصل، تعداد زیادی از گونههای مختلف پرندگان آبزی و کنارآبزی مانند فلامینگوها، پلیکانها، باکلانها، حواصیلها به مناطق مختلف سطح سیستان و بلوچستان مهاجرت میکنند.