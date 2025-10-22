به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالرضا سیداحمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به تداوم کشت محصولات پاییزه در استان به عنوان یکی از قطب‌های تولید محصولات کشاورزی در کشور، اظهار داشت: از ابتدای فصل کشت تاکنون، ۲۲.۵ هکتار از اراضی استان به زیر کشت محصولات پاییزه رفته است.

وی با بیان اینکه از این میزان سطح زیر کشت، ۱۴ هکتار به کشت چغندر قند و ۵۰۸ هکتار به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافته است، افزود: بیشترین سطح کشت و تولید کلزا به شهرستان‌های شوش، کرخه، دزفول، شوشتر و بهبهان اختصاص دارد.

سیداحمدی درخصوص کشت پاییزه گندم در خوزستان می‌گوید: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده، کشت این محصول راهبردی از ۱۰ آبان ماه امسال آغاز خواهد شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره توزیع کود شیمیایی میان کشاورزان، تصریح کرد: تاکنون در سه مرحله ۳۷ تن کود میان بهره برداران استان توزیع شده است.

به گفته وی؛ استان خوزستان در سال زراعی گذشته موفق به خرید ۷۶ هزار تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان شد و با کسب مقام اول تولید این دانه روغنی در کشور، نقش مهمی در تأمین نیاز‌های راهبردی کشور ایفا کرد.

سالانه بیش از ۱۷.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در خوزستان تولید می‌شود.