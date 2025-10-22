پخش زنده
امروز: -
شهردار منطقه ۴ تهران از تخریب دیوار معارض بنیاد مستضعفان در فاز دوم پروژه بزرگ دلاوران خبر داد و این اقدام را گامی تعیینکننده در ادامه اجرای طرح راهبردی شمالشرق پایتخت دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدمحمد موسوی با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه دلاوران در بهبود شبکه حملونقل شهری و کاهش ترافیک در شرق پایتخت گفت: با تخریب دیوار معارض، طرح توسعه اتصال میدان الغدیر به بزرگراه امام علی در مرحله دوم موجب ارتقای دسترسیهای شمالشرق تهران و کاهش ترافیک میشود . فاز نخست این طرح با اعتبار ۹۸ میلیارد تومان افتتاح میشود .