به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدمحمد موسوی با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه دلاوران در بهبود شبکه حمل‌ونقل شهری و کاهش ترافیک در شرق پایتخت گفت: با تخریب دیوار معارض، طرح توسعه اتصال میدان الغدیر به بزرگراه امام علی در مرحله دوم موجب ارتقای دسترسی‌های شمال‌شرق تهران و کاهش ترافیک میشود . فاز نخست این طرح با اعتبار ۹۸ میلیارد تومان افتتاح میشود .