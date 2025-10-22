به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد اردستان در نشست شورای زکات این شهرستان گفت: این مبلغ برای معیشت، درمان، مسکن نیازمندان و طرح‌های عام‌المنفعه هزینه شده است.

محمد جواد شفیعی با بیان اینکه از این مبلغ ۱۶ میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال آن زکات مستحبی، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال فطریه و بقیه سهم سادات است افزود: سهم شهرستان برای جمع آوری زکات در سال جاری ۴۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است

وی گفت: هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال زکات جمع آوری شده برای درمان بیماران خاص، تهیه جهیزیه، کمک هزینه مسکن و معیشت نیازمندان هزینه شده است.

رئیس کمیته امداد اردستان افزود: مبلغ ۱۲ میلیارد ریال نیز به مصرف طرح‌های عمرانی رسیده است.