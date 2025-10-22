پخش زنده
امروز: -
سخنگوی دولت،گفت: معاون اول رییس جمهور نسبت به پاسخگویی وزیران دولت و معاونان رئیس جمهور به سوالات خبرنگاران تذکر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به خبرنگاران، گفت: وزیر امور خارجه کشورمان نیز در جلسه امروز از اقدامات خود و وزارتخانه متبوعش در راستای پایان یافتن قطعنامه ۲۲۳۱ و ابتکارات ایران در این زمینه در اجلاس کشورهای عضو عدم تعهد، به هیات دولت گزارشی ارائه کرد.
وی افزود: شهروندان، تجار و تولیدکنندگان با سامانههای مختلفی مواجه هستند که برای حل این مشکل، وزارت ارتباطات نقشه جامع هوشمندسازی ارائه خدمات عمومی توسط دستگاههای اجرایی را تهیه کرده است.
سخنگوی دولت اظهار کرد: رئیسجمهور به کوچکسازی دولت و اینکه هر یک از دستگاههای اجرایی باید این موضوع را از خود آغاز کنند که هم ابعاد نیروی انسانی و هم بودجه خود را کاهش دهند تا به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد حرکت کنیم تاکید کرد.
مهاجرانی گفت: معاون اول رئیسجمهور در خصوص پاسخگویی وزرا و معاونان رئیسجمهور به رسانهها و افکار عمومی تذکر دادند، البته این موضوع قابل ذکر است که وزرای اقتصادی معمولا بعد از جلسه دولت، جلسات تخصصی با حضور رئیسجمهور دارند و به همین دلیل امکان حضور آنها در حاشیه حیاط دولت کمتر است.
وی با اشاره به پیوستن رئیسجمهور پزشکیان به پویش «به سازِ مدرسه، مدرسه بساز»، تاکید کرد: امروز همه اعضای دولت به پویش «بساز مدرسه» پیوستند و قرار شد ماهیانه مبلغی از درآمدشان را به این امر اختصاص دهند.
سخنگوی دولت با اشاره به گزارش وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص افزایش مسافرتها در کشور، گفت: شاهد رونق گردشگری پس از ایام جنگ ۱۲ روزه هستیم. همچنین وزیر ارتباطات در خصوص ۱۰۰ سالگی مخابرات گزارشی ارائه کرد؛ در سال۱۳۰۴ اولین مرکز مخابرات در خیابان لالهزار تهران با ۶۰۰ شماره راهاندازی شد و امروز میزان کابل مخابراتی کشور پنج برابر فاصله زمین تا کره ماه است.
مهاجرانی افزود: دولت در حال جایگزینی فیبر نوری با کابل مسی است که به افزایش کیفیت و ارتقای خدمات بر خط کمک خواهد کرد.
وی گفت: در جلسه امروز، همچنین گزارشی از سازمان انرژی اتمی در خصوص خدمات این سازمان به بیماران، مراکز پزشکی هستهای و رادیوداروها ارائه شد.