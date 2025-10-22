به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) پیام احمدی (خوزستان) سید ایمان حسینی (تهران)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) غلامرضا عبدولی (خوزستان) ابوالفضل امین شرعی (تهران)

۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی (قم) علی اسکو (مازندران) ابوالفضل عسکری (گلستان)

۸۷ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) یاسین یزدی (مازندران) محمدحسین استاد محمد معمار (تهران)

۹۷ کیلوگرم: محمد هادی ساروی (مازندران) امیرضا اکبری (مازندران) شایان حبیب زارع (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران) علی اصغر دریاباری (مازندران) مهدی حسین پور (مازندران)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده، مجید رمضانی، فرشاد علیزاده، مهدی علیاری، سیامک قیطاسی

ماساژور: جمال حق پناه

مشاور بدنسازی: دکتر بهمن میرزایی

روانشناس: دکتر حسین سلطانی

مربی یوگا: مالک نامی

مدیر پشتیبانی: امیر جشمیدی‌

آنالیزور داوری: سالار آقا ولی

پزشک تغذیه: دکتر امیر رشید لمیر

سرپرست: امید شایگان

مسابقات کشتی بازی‌های کشور‌های اسلامی در ۶ وزن آزاد و فرنگی ۲۷ تا ۳۰ آبان در ریاض عربستان برگزار می‌شود.