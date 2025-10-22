پخش زنده
نخستین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی ۳ تا ۱۲ آبان در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به شرح زیر است:
۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) پیام احمدی (خوزستان) سید ایمان حسینی (تهران)
۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) غلامرضا عبدولی (خوزستان) ابوالفضل امین شرعی (تهران)
۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی (قم) علی اسکو (مازندران) ابوالفضل عسکری (گلستان)
۸۷ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) یاسین یزدی (مازندران) محمدحسین استاد محمد معمار (تهران)
۹۷ کیلوگرم: محمد هادی ساروی (مازندران) امیرضا اکبری (مازندران) شایان حبیب زارع (خوزستان)
۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران) علی اصغر دریاباری (مازندران) مهدی حسین پور (مازندران)
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین زاده، مجید رمضانی، فرشاد علیزاده، مهدی علیاری، سیامک قیطاسی
ماساژور: جمال حق پناه
مشاور بدنسازی: دکتر بهمن میرزایی
روانشناس: دکتر حسین سلطانی
مربی یوگا: مالک نامی
مدیر پشتیبانی: امیر جشمیدی
آنالیزور داوری: سالار آقا ولی
پزشک تغذیه: دکتر امیر رشید لمیر
سرپرست: امید شایگان
مسابقات کشتی بازیهای کشورهای اسلامی در ۶ وزن آزاد و فرنگی ۲۷ تا ۳۰ آبان در ریاض عربستان برگزار میشود.