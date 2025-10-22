پخش زنده
سلاحهای جنگی غیر مجازی که به صورت قاچاق وارد کشور شده و قصد توزیع در تهران را داشتند که قبل از هرگونه اقدامی توسط سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ کشف و ضبط شدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس تهران بزرگ، در حاشیه نمایش کشفیات سلاحهای غیرمجاز گفت: در ابتدا لازم میدانم از مردم شریف و بزرگوار تهران تشکر کنم؛ چرا که آنچه امروز در قالب کشف این سلاحها شاهد آن هستیم، نتیجه همکاریهای اطلاعاتی و گزارشهای مردمی است. مردم ما نشان دادهاند نسبت به امنیت خودشان حساس هستند و همین همراهی موجب افزایش کشفیات و ارتقای احساس امنیت در جامعه شده است.
فرمانده انتظامی تهران ادامه داد: کشف این حجم از سلاح نتیجه تلاش بیوقفه همکارانم در پلیس اطلاعات و حمایتهای مردمی است و پلیس تهران با قاطعیت با هرگونه اقدام ناامنکننده در پایتخت برخورد خواهد کرد.
وی از کشف مقادیر قابل توجهی سلاح در یک عملیات پیچیده و مستمر پلیسی خبر داد و اظهار کرد: همکاران من در سازمان اطلاعات انتظامی تهران بزرگ طی عملیاتی شبانهروزی که حدود چهار شبانهروز بهطور مستمر ادامه داشت، موفق شدند ۸۶ قبضه سلاح جنگی را کشف و توقیف کنند. عمده این سلاحها از نوع کمری بوده و در کنار آن، ۳۰ قبضه سلاح شکاری و تعدادی سلاح غیرکشنده نیز کشف شده است.
وی افزود: در مراحل اولیه، برآورد ما حدود ۱۰۰ قبضه سلاح جنگی بود که پس از بررسی دقیق و اقدامات تکمیلی مشخص شد ۸۶ قبضه از آنها سلاح جنگی واقعی هستند. این موفقیت حاصل تلاش بیوقفه همکارانم در حوزه اطلاعات و پشتیبانی مردمی است که با دقت و اشراف اطلاعاتی توانستند این شبکه را شناسایی و منهدم کنند.
رئیس پلیس تهران بزرگ با اشاره به آثار مخرب وجود سلاح در دست افراد غیرمجاز تصریح کرد: هر یک از این سلاحها میتوانست در وقوع جنایت، سرقت مسلحانه یا ناامنی نقشآفرینی کند. تجربه تلخ حوادث گذشته نشان داده است که وجود سلاح در دست افراد غیرمجاز، زمینهساز جرائم سنگین از جمله قتل و سرقتهای مسلحانه بوده است؛ همانگونه که در سال گذشته برخی از عاملان این نوع جرائم با حکم دستگاه قضایی به دار مجازات آویخته شدند.
سردار محمدیان با قدردانی از همکاری مردم در شناسایی و گزارش فعالیتهای مشکوک گفت: از شهروندان فهیم تهرانی بهویژه کسانی که تحرکات مشکوک و نگهداری سلاح در اطراف خود را به پلیس اطلاع دادند، صمیمانه تشکر میکنم. از عموم مردم نیز تقاضا دارم در برابر چنین رفتارهایی هوشیار باشند و هرگونه مورد مشکوک را سریعاً به پلیس گزارش دهند.
وی در پایان تأکید کرد: پلیس هیچ اقدامی را بدون بررسی دقیق و اطمینان از وقوع جرم انجام نمیدهد؛ چرا که حفظ امنیت، صیانت از آبروی مردم و آرامش محل زندگی آنان برای ما اولویت دارد. اطمینان میدهیم تا زمانی که مستندات کافی فراهم نباشد، پلیس وارد حریم مردم نخواهد شد.