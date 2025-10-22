به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ اعلام شد که به شرح زیر است:

جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴

فولاد زرند ایرانیان- پالایش نفت بندرعباس

داوران: رضا پورشایگان، مهدی ابراهیمی، محمود طحان، ایمان سمیعی و مسعود مقتدری ناظر: علیرضا یگانه

گیتی پسند اصفهان - پالایش نفت شازند

داوران: حمید قدسی راغب، ولی الله رضایی، محسن وحدانی، علیرضا حسن زاده و محمدرضا علی‌پور ناظر: علیرضا رمضانی

بهشتی سازه گرگان- گهرزمین سیرجان

داوران: مرتضی شعبانی، بهادر نوروزی، ارسلان میرزاده، احمد پورحسن، علی‌اکبر حصاری ناظر: محمد غفاری‌نژاد

شهرداری ساوه - مس سونگون ورزقان

داوران: مهدی عظیم، شاهین عباسی، محمدامین اکبری، مصطفی پارسافر و امید باقری ناظر: صادق موسوی

جوادالائمه شهرکرد- پالایش نفت اصفهان

داوران: محمدمهدی حقوقی، میلاد خاجانی، رضا کیامنش، بهادر نظری و رضا ملکی ناظر: علی کشانی

پردیس قزوین - سن‌ایچ ساوه

داوران: محمد بیاتی، هادی ترابی، هادی لطفی، امیرحسین پنده، سعید دیندار ناظر: سید صدرالدین موسوی

فولاد هرمزگان- عرشیا آذربایجان شهرقدس

داوران: جواد دهقانی، سعید قربانی زاده، میلاد سعیدی، ستار کدوری، جمال مرادبخش نتظر: محمد فرجی