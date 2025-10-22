پخش زنده
داوران هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال در فصل جاری مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ اعلام شد که به شرح زیر است:
جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴
فولاد زرند ایرانیان- پالایش نفت بندرعباس
داوران: رضا پورشایگان، مهدی ابراهیمی، محمود طحان، ایمان سمیعی و مسعود مقتدری ناظر: علیرضا یگانه
گیتی پسند اصفهان - پالایش نفت شازند
داوران: حمید قدسی راغب، ولی الله رضایی، محسن وحدانی، علیرضا حسن زاده و محمدرضا علیپور ناظر: علیرضا رمضانی
بهشتی سازه گرگان- گهرزمین سیرجان
داوران: مرتضی شعبانی، بهادر نوروزی، ارسلان میرزاده، احمد پورحسن، علیاکبر حصاری ناظر: محمد غفارینژاد
شهرداری ساوه - مس سونگون ورزقان
داوران: مهدی عظیم، شاهین عباسی، محمدامین اکبری، مصطفی پارسافر و امید باقری ناظر: صادق موسوی
جوادالائمه شهرکرد- پالایش نفت اصفهان
داوران: محمدمهدی حقوقی، میلاد خاجانی، رضا کیامنش، بهادر نظری و رضا ملکی ناظر: علی کشانی
پردیس قزوین - سنایچ ساوه
داوران: محمد بیاتی، هادی ترابی، هادی لطفی، امیرحسین پنده، سعید دیندار ناظر: سید صدرالدین موسوی
فولاد هرمزگان- عرشیا آذربایجان شهرقدس
داوران: جواد دهقانی، سعید قربانی زاده، میلاد سعیدی، ستار کدوری، جمال مرادبخش نتظر: محمد فرجی