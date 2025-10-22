از کاهش دما تا آرامش جوی بوشهر
هواشناسی بوشهر کاهش دما و آرامش وضعیت جوی و دریایی را برای استان پیشبینی کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که از امروز تا روز شنبه آینده وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعتها آرام است؛ بنابراین در این مدت غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیدههای غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.
حسین مستانه از کاهش نسبی دما از امروز خبر داد و افزود: از روز یکشنبه آینده با وزش بادهای شمالی بر روی دریا، خلیج فارس در برخی ساعات مواج پیش بینی میشود.
وی جهت وزش باد را متغیر، بیشتر شمال غربی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی ۳۶ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا را ۳۰ تا ۹۰ و در طول روز گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی کرد.
کارشناس هواشناسی بوشهر گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۳:۰۰ بامداد، مد اول ساعت ۰۸:۳۰، جزر دوم ساعت ۱۳:۵۰ و مد دوم ساعت ۲۰:۱۰ خواهد بود.