جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی با اشاره به روند رو به افزایش تعداد تصادفات در جاده‌های شهرستان هشترود گفت: آمار‌های موجود در این باره نگران کننده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار صابر عباس زاده در مراسم معارفه فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان هشترود با تاکید بر لزوم حذف نقاط حادثه خیز منطقه اظهار کرد: پارسال در حوادث جاده‌ای ۱۲ نفر فوتی در این شهرستان گزارش شد، اما متاسفانه این رقم در ۶ ماهه امسال به ۲۱ نفر افزایش یافت و این شهرستان در تصادفات جاده‌ای افزایش چشمگیری دارد.

به گفته وی شهرستان هشترود با ۲۲ درصد کاهش سرقت در ۶ ماهه اول امسال رو‌به‌رو بوده است. سردار عباس زاده با بیان اینکه امنیت به فرهنگ مردم این شهرستان برمی گردد که جرائم پایینی نسبت به سایر شهرستان‌ها دارند افزود: خانواده کنترلی و فرهنگ بالا باعث کاهش جرائم در شهرستان هشترود شده است.

وی ادامه داد: شهرستان هشترود زیر یک درصد جرایم استانی را به خود اختصاص داده و جزء شهرستان‌های امن آذربایجان شرقی است. سردار عباس زاده مقابله و برخورد با اراذل و اوباش را جزء خطوط قرمز پلیس برشمرد و گفت: برخورد با فروشندگان مواد مخدر چه خرده و چه عمده فروشی تشدید خواهد یافت.

جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه مردم و سایر نیرو‌های مسلح در کنار هم بودند یادآور شد: برای هر سناریوی دیگر دشمن آمادگی کامل داریم و در این جنگ همه در کنار هم بودیم و هستیم و این مقطع فرصت طلایی بود.

ابراهیم حسنی فرماندار هشترود هم گفت: این شهرستان در کاهش سرقت نسبت به سال گذشته جزء شهرستان‌های برتر استان بوده است.

در این مراسم از خدمات هفت ساله سرهنگ کلام الله ابراهیمی قدردانی و سرهنگ رضا داداشی به مدت سه سال به عنوان فرمانده نیروی انتظامی شهرستان هشترود معرفی شد.